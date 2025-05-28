好康沒了 西南航空今起托運收費 第一件35元 第二件45元

西南航空公司28日起對第一件托運行李收費35元，第二件收45元。(美聯社)

西南航空 公司(Southwest Airlines)引以為傲多年的行李免費托運27日結束，28日起第一件托運行李須付費35元，第二件行李45元。

過去，西南航空乘客可免費托運兩件行李，是它廣告宣傳的一大重點，今後，除非屬於高階Rapid Rewards忠實客戶、搭商務艙，或使用西南航空的信用卡，否則不再提供托運行李免費的優待。

Rapid Rewards的A級貴賓和特等商務艙乘客，仍可享兩件行李免托運費，A級忠實客戶和某些特定客戶可享一件行李免費，使用Rapid Rewards信用卡的乘客根據所積點數，也可免費托運一件。

西南航空去年9月研究發現，行李收費可增加每年15億元營收，卻可能喪失18億元機票 收入，因為很多乘客就是看上它行李免托運費的「好康」，才訂購經濟艙機票。今年3月，該公司宣布5月底開始執行普通票價乘客托運行李收費制度。

多數航空公司每件行李收費35-40元不等。西南航空對新的收費辦法，沒有多做說明。

另外，西南航空的乘客28日起也須遵守行動電源 「觸目可及」範圍內使用的規定。其他航空公司也有類似規定，主要是因為鋰電池著火事件過多，有安全之虞。

總部在達拉斯的西南航空也將捨棄另一行之50餘年的傳統--開放乘客自行選擇座位。明年起，挑座位要付費。

去年，該公司也曾宣布伸腿空間較大的位置要另收費，此外也將營運紅眼航班。

風險基金艾略特投資管理公司(Elliott Investment Management）等較強悍的股東施壓經營方，要提高獲利及營收。雙方去年10月達成協議，不發動「代理人戰爭」，但由艾略特多占幾席董事。

西南航空近幾年營收下滑，2月裁員1750人，占總員額15%，這是該公司成立53年來最大規模裁員。