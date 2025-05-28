我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

阻止兩小飛機對撞 紐瓦克航管員壓力超標

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
值勤中的紐瓦克機場航管員(非本文當事人)。航管員身心壓力巨大，雖然待遇頗優，但「賠上心理健康與身體健康。」(美聯社)
值勤中的紐瓦克機場航管員(非本文當事人)。航管員身心壓力巨大，雖然待遇頗優，但「賠上心理健康與身體健康。」(美聯社)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)45歲資深航空交通管制員(air-traffic controller)史都華(Jonathan Stewart)接受華爾街日報(WSJ)獨家專訪時說，5月4日值班進入第四小時，在雷達螢幕目睹兩架飛機在紐瓦克(Newark)機場上空以高速相對向飛行，眼看就要迎面對撞，距離危機發生僅剩幾秒，趕緊指示駕駛員各自掉頭駛離。

他說，其中一架是由莫瑞斯鎮(Morristown)起飛的私人商務噴射機，另一架小型客機則由蒂特波羅(Teterboro)起飛，兩架飛機飛行高度相同，再過幾秒鐘就要高速對撞，所幸兩架飛機駕駛員接到掉頭指示都配合照辦。

史都華把航班呼號、飛航資訊隨手寫在筆記本，想起幾天前雷達與無線通訊故障失靈問題。幾小時後，史都華寫電郵給聯邦航空管理局主管，批評管理階層失職。

航空交通管制員人手不足問題已持續多年，重要設備則經常出問題。報導指出，現今工作狀況與差點目睹空難的親身經歷，讓史都華不堪身心壓力而請假。

他受訪時說：「我不希望為400人死亡承擔責任。」

如果沒有獲得上級事先同意，航管員極少具名接受媒體採訪。史都華表示，航管員在媒體報導中遭到妖魔化，希望出面把話講清楚。

史都華的多名航管員同事近來相繼請假，其中幾人是在雷達、無線通訊以及備用系統同時失靈之後請假，深怕技術問題釀成重大災難。

航管員人手不夠以及設備頻出問題，造成紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)與其他機場班機誤點，行程大亂。丹佛(Denver)附近機場日前發生通訊失聯90秒的問題，聯邦航空管理局已經展開調查。

史都華不是在機場塔台上班，而是在俗稱「近場台」的終端雷達進場管制(Terminal Radar Approach Control，Tracon)擔任督導，負責監督紐瓦克機場空域。

他形容工作內容就像電玩遊戲，「不過更像以250哩時速下3D西洋棋」。他說：「我們就是指揮機長平安返航的那群人。」

沒有加入工會的史都華說，包括加班費在內，今年薪資可望突破45萬元。他表示，對於經驗老道的航管員來說，高薪是理所當然，因為這份工作必須做出很多犧牲，除了每周上班60小時之外，還要值夜班、假日上班，錯過家人聚會生日等，「等於賠上你的心理健康與身體健康。」

華爾街 紐瓦克機場 心理健康

上一則

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

下一則

航班延誤、美元貶值、旅客銳減… 航空業將迎最慘夏天

延伸閱讀

紐瓦克機場航班大幅限縮至10月底 乘客面臨延誤潮

紐瓦克機場航班大幅限縮至10月底 乘客面臨延誤潮
阻擋ICE探員逮捕紐瓦克市長 新州議員麥克伊弗被控2罪

阻擋ICE探員逮捕紐瓦克市長 新州議員麥克伊弗被控2罪
機場施工、航管員短缺 新州紐瓦克航班減25%

機場施工、航管員短缺 新州紐瓦克航班減25%
聯邦令紐瓦克減25%航班 機場施工和人力不足 狀況不斷

聯邦令紐瓦克減25%航班 機場施工和人力不足 狀況不斷

熱門新聞

朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬