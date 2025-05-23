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待售屋增加 27州單月房價下跌、佛州跌幅最高

編譯俞仲慈／綜合報導
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地產業者表示，居高不下的房貸利率仍是購屋者首要顧慮，經濟實惠的房價與購屋優惠則是吸引買家進場的關鍵。(美聯社)
地產業者表示，居高不下的房貸利率仍是購屋者首要顧慮，經濟實惠的房價與購屋優惠則是吸引買家進場的關鍵。(美聯社)

隨著房地產市場低迷，今年全美50州、有27州單月房價下跌，就連佛羅里達、科羅拉多、華府、加州和華盛頓等地房價3月、4月也接連出現近期內最大跌幅，預告全美房市即將出現大轉變。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，房地產網站Zillow調查發現，全國待售屋數量增加，房價開始下滑，包括亞利桑納、路易斯安納、西維吉尼亞、德州與喬治亞平均跌幅約0.37%，尤其佛州跌幅最高達0.55%。

即便是歷年來房價居高不下的加州因為需求量飆升，房價經過洗牌，比去年上漲1.3%，不過上個月房價仍下跌0.42%。

房地產資訊平台Reventure創辦人兼執行長葛利(Nick Gerli)20日在社群平台X發文強調：「房屋市場擴大下滑趨勢，表明美國房地產市場正在發生轉變。」並補充道：「全國大部分地區待售屋庫存量增加，賣家開始意識到價格被高估的事實，所以需要降價。」

葛利指出：「我認為房價下滑數據對2025年房市分析師、購屋者、投資者皆極具重大意義，問題不在於房價是否下跌而是要看跌到哪裡以及跌幅多寡。」

房屋交易網站Realtor.comRealtor.com資深分析師瓊斯(Hannah Jones)指出：「預估今夏房市仍有房屋銷量增加、房價上揚等季節性問題，加上買家對高房價與經濟不確定性持續觀望，整個房屋市場交易依然低迷。」

目前居高不下的房貸利率仍是購屋者首要顧慮，但是更經濟實惠的房價與購屋優惠仍是吸引買家進場的關鍵，理財諮詢公司9i Capital Group執行長湯普森(Kevin Thompson)指出：「預計房價會繼續下跌，不過利率仍維持在高點，最終價格還是可以讓買賣雙方能夠接受。」

值得注意的是房市交易已經從賣家轉向買家，金融專家萊恩(Michael Ryan)直言：「對賣家來說，過去那種隨便喊價，等著買家上門競價的日子一去不復返，一開始設定的售價非常重要，定價過高的房子乏人問津就等著積灰塵。」

房地產市場低迷，今年全美有27州單月房價下跌，就連佛羅里達、科羅拉多、華府、加州...
房地產市場低迷，今年全美有27州單月房價下跌，就連佛羅里達、科羅拉多、華府、加州和華盛頓等地房價3月、4月也接連出現近期內最大跌幅。(美聯社)

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