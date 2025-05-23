產權海盜詐欺案頻傳 FBI急警告高齡屋主當心

律師建議屋主向當地政府的房產登記處註冊免費的通知提醒服務，日後財產異動前，當局會主動通知所有權人。圖為密西根州韋恩郡房產登記處檔案室。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )緊急提醒屋主注意近期層出不窮的「產權詐欺」(title fraud)，這是詐騙集團利用假文件，不當移轉他人房產所有權的方式；這種又被稱作「產權海盜」的詐欺案例逐漸增加，且受害對象多為長者。

FBI探員薇薇安·巴里奧斯(Vivian Barrios)接受「哥倫比亞廣播公司新聞」採訪時表示，「高齡族群(面臨更高風險)，因為他們較可能擁有閒置空屋，且房貸可能已經繳清。」

FBI的網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center)數據顯示，自2019年到2023年，全美共有5萬8141人通報產權詐欺相關案例，損失金額約13億元。

FBI的波士頓分部轄區涵蓋緬因州、麻州 、新罕布夏州 和羅德島州的所有地區，自2019年到2023年間共2301人通報產權詐欺損失逾6150萬元。

若細看各州情況，緬因州262人損失625萬3008元，麻州1576人損失4626萬9818元，新罕布夏州239人損失414萬4467元，羅德島州224人損失485萬2220元。

若遭遇產權海盜，報案時機非常重要，最好在24小時內報案，這樣拿回遭詐騙款項的機率較高。

麻州普利茅斯(Plymouth)居民葛萊姆斯(John Grimes)2019年買房，但他2024年9月接到當地律師薩拉夫(Alan Sharaf)的電話，通知他的房子要賣時倍感震驚，而他發現房子被產權海盜賣掉後，差點就要失去自己的房產。

葛萊姆斯向FBI提交一分詐欺報告，並在房產登記處註記免費的通知提醒服務，日後財產異動時，當局便會主動通知他。

薩拉夫表示，他當時正在查看疑似葛萊姆斯簽署的買賣契約，並想確定葛萊姆斯真的把房子賣給了該文件上所列的蒙特婁(Montreal)「買家」，這名買家已收到帳款，但他列出的電話無人接聽。

葛萊姆斯表示，若他沒有接到那通電話，恐怕為時已晚。

薩拉夫告訴葛萊姆斯，另一位律師會出現在契約登記處，提交葛萊姆斯的偽造交易紀錄，接著他的房子會被騙走。

葛萊姆斯表示，騙子可以主張奪取房產，前提是要纏訟數月並花費數萬元打官司。