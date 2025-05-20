TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

波坦減重過程並不順遂，自2024年6月起臥床不起。(取自GoFundMe網站)

TLC減重 實境節目「我的600磅人生」(My 600-Lb. Life)女主角、來自路易斯安那州的拉托雅·波坦(Latonya Pottain)日前不幸病逝，得年40歲。

根據今日美國報(USA Today)報導，路州納奇托什郡(Natchitoches)法醫辦公室證實波坦已於本月17日離世，初步檢查結果顯示可能是充血性心臟衰竭致死，但有待進一步確認。

來自什里夫波特(Shreveport)的波坦2022年獲邀參加「我的600磅人生」，成為第11季第2集女主角，除了介紹主角過往人生，還說明病態肥胖患者節食以及接受胃繞道手術的過程。

波坦是家中三位兄弟姐妹的老么，12歲面臨喪母打擊，接著父親離家與女友同居，由長姐照顧的波坦15歲就被迫獨自生活，由於少女時期面臨一連串生活變故與挫折，波坦開始暴飲暴食來尋求心理慰藉。

波坦參加節目就是為了減重，期盼有朝一日結婚生子、自組家庭，當時體重531磅的波坦一度減重至505磅，不料節目拍攝前不久，遭逢哥哥過世噩耗，減重意願大受打擊。

波坦坦承：「我付出極大努力才把體重降下來，我的減肥之路漫長且艱辛。」盡管參加實境節目讓她一度名聲大噪，卻也飽受精神壓力；她說：「節目播出後，我面對極大負面迴響，深陷憂鬱，精神狀況也大受影響，我開始害怕接受減肥手術。」

直到2023年波坦接受當地媒體訪問時透露：「我又回到教練身邊，正在節食，體重正在下降，我打算搬到離家人更近的地方，這樣我就可以減肥並接受手術。」

原生家庭缺乏穩定成長環境的波坦即便與減重奮戰，仍不忘以寄養家庭方式照顧弱勢女孩，她在2023年表示：「我一生都在照顧年輕女孩、幫助她們、讓她們完成學業，很多年輕女孩失去父母，她們經歷我十幾歲經歷的一切，她們無家可歸。」

可惜波坦減重過程並不順遂，體重一度飆升740磅，自2024年6月起臥床不起，今年2月透過募款網站GoFundMe 尋求金援，最終陷入嚴重健康危機、與世長辭。