我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

下水道汙泥當肥料 環保署：含有害化學物質 增罹癌風險

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄亥俄州洛克本恩的一處設施，堆放冒出水蒸氣的下水汙泥，之後將與其他有機物質混合做為堆肥。（美聯社）
俄亥俄州洛克本恩的一處設施，堆放冒出水蒸氣的下水汙泥，之後將與其他有機物質混合做為堆肥。（美聯社）

環保署今年1月在一份風險評估草稿中表示，經過處理的下水汙泥（sewage sludge），含有害化學物質，拿到田裡當肥料，動植物都難擺脫其毒性，人類攝入遭汙染的食物，可能增加癌症的風險。

環保署強調，這種環境生產出來的牛奶、牛肉、農產品，經常吃的話，罹癌的風險遠高出「可以接受」的程度。

工作人員在奧克拉荷馬州威爾斯頓的田地舖上下水汙泥。（美聯社）
工作人員在奧克拉荷馬州威爾斯頓的田地舖上下水汙泥。（美聯社）

城鎮處理汙水，會把液體「淨化」，固態的汙泥因為富含養分，通常流向農地當肥料。但是環保署說，其中所含「永久性化學物質」(forever chemicals)全氟/多氟烷基化合物(per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS)，汙水處理廠無法排除乾淨，進入食物鏈攝入人體，可能導致腎臟、前列腺和睪丸等癌症，也可能傷害免疫系統，延緩兒童成長。

環保署指出，牧場使用下水道汙泥肥料，牛隻吃這種草長大，若有人每天喝這種牛奶一夸特（0.94公升），或每周吃兩份在含汙泥的池塘、湖泊養大的魚，或喝含有PFAS的水，罹癌風險最高。環保署研究的對象只限於農夫和汙染源附近的人，因為他們最常攝入遭汙染的食物。

有機農場不准使用下水道汙泥肥，因此有機草場養大的牛，其所產的牛奶和牛肉應無汙染問題，但也要看轉化為有機農場之前，是否曾使用汙泥當肥料。

聯邦政府有權制定下水道汙泥含毒成分規定，多年來卻只限定某些金屬成分，不曾對PFAS提出規範。

下水汙泥用作肥料已很多年。根據一個收集各州數據的團體，廢水處理廠每年生產幾百萬噸汙泥，許多農地獲准使用。環保署則說，每年用汙泥的農地不到1%。

PFAS化學物用在不沾鍋、滅火泡沫和其他普遍使用的產品。環保署評估的兩種PFAS最常見，雖已不在美國生產，但仍存在於環境和廢水中。紙業和紡織製造商也把PFAS釋放到環境中。

牛奶 癌症 聯邦政府

上一則

拜登體檢 發現前列腺有小結節

下一則

與川普政府升高對抗 哈佛再失4.5億聯邦經費

延伸閱讀

50歲以下罹癌增 乳癌等4病例最多 肺癌減少

50歲以下罹癌增 乳癌等4病例最多 肺癌減少
關稅戰讓巴西進口牛肉變貴 美國漢堡排遭殃

關稅戰讓巴西進口牛肉變貴 美國漢堡排遭殃
乳頭流出液體 6旬男以為長痘痘 有3特徵罹癌風險高

乳頭流出液體 6旬男以為長痘痘 有3特徵罹癌風險高
雞肉比紅肉健康？研究曝每周超過「這量」罹癌、死亡風險恐增

雞肉比紅肉健康？研究曝每周超過「這量」罹癌、死亡風險恐增

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制