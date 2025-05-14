下水道汙泥當肥料 環保署：含有害化學物質 增罹癌風險

俄亥俄州洛克本恩的一處設施，堆放冒出水蒸氣的下水汙泥，之後將與其他有機物質混合做為堆肥。（美聯社）

環保署今年1月在一份風險評估草稿中表示，經過處理的下水汙泥（sewage sludge），含有害化學物質，拿到田裡當肥料，動植物都難擺脫其毒性，人類攝入遭汙染的食物，可能增加癌症 的風險。

環保署強調，這種環境生產出來的牛奶 、牛肉、農產品，經常吃的話，罹癌的風險遠高出「可以接受」的程度。

工作人員在奧克拉荷馬州威爾斯頓的田地舖上下水汙泥。（美聯社）

城鎮處理汙水，會把液體「淨化」，固態的汙泥因為富含養分，通常流向農地當肥料。但是環保署說，其中所含「永久性化學物質」(forever chemicals)全氟/多氟烷基化合物(per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS)，汙水處理廠無法排除乾淨，進入食物鏈攝入人體，可能導致腎臟、前列腺和睪丸等癌症，也可能傷害免疫系統，延緩兒童成長。

環保署指出，牧場使用下水道汙泥肥料，牛隻吃這種草長大，若有人每天喝這種牛奶一夸特（0.94公升），或每周吃兩份在含汙泥的池塘、湖泊養大的魚，或喝含有PFAS的水，罹癌風險最高。環保署研究的對象只限於農夫和汙染源附近的人，因為他們最常攝入遭汙染的食物。

有機農場不准使用下水道汙泥肥，因此有機草場養大的牛，其所產的牛奶和牛肉應無汙染問題，但也要看轉化為有機農場之前，是否曾使用汙泥當肥料。

聯邦政府 有權制定下水道汙泥含毒成分規定，多年來卻只限定某些金屬成分，不曾對PFAS提出規範。

下水汙泥用作肥料已很多年。根據一個收集各州數據的團體，廢水處理廠每年生產幾百萬噸汙泥，許多農地獲准使用。環保署則說，每年用汙泥的農地不到1%。

PFAS化學物用在不沾鍋、滅火泡沫和其他普遍使用的產品。環保署評估的兩種PFAS最常見，雖已不在美國生產，但仍存在於環境和廢水中。紙業和紡織製造商也把PFAS釋放到環境中。