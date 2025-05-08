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多吃牛魚肉、雞蛋…「膽鹼」有效降低阿茲海默症風險

編譯俞仲慈／綜合報導
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透過飲食攝取所需的膽鹼並不難，例如3.5盎司的鮭魚含有79毫克的膽鹼。（美聯社）
透過飲食攝取所需的膽鹼並不難，例如3.5盎司的鮭魚含有79毫克的膽鹼。（美聯社）

現代人類壽命延長，罹患阿茲海默症的風險也隨之提高，研究發現多攝取魚肉、雞蛋、豬里肌肉和甘藍菜等食物，可以改善大腦認知能力，關鍵就於與維他命B有關的營養素「膽鹼」(choline)。

消費者報導(Consumer Reports)指出，大腦需要膽鹼製造神經傳導物質「乙醯膽鹼」(acetylcholine)，因此「膽鹼」無論是提高認知功能或是降低阿茲海默症風險，均至關重要。

洛厄爾麻薩諸塞大學(UMass Lowell)生物科學教授謝伊(Thomas B. Shea)指出：「這些神經傳導物質是構建並連接大腦與身體神經元的化學物，可以相互提高作用。」

而且研究發現，乙醯膽鹼會隨著年齡增長而逐漸下降，阿茲海默症患者大腦的乙醯膽鹼含量便低於正常值，亞利桑納州立大學(Arizona State University)班納神經退化疾病研究中心(Banner Neurodegenerative Disease Research Center)助理教授維樂貴絲(Ramon Velazquez)強調：「乙醯膽鹼不足，不但影響個人形成或恢復記憶的能力，也會影響語言與注意力。」

醫學期刊「行為神經病學」(Behavioral Neurology)2021年發表的研究報告，每天攝取188至400毫克膽鹼其認知功能下降的風險，比攝取不足者明顯減少40%。

還有2019年發表在「美國臨床營養學」(American Journal of Clinical Nutrition)期刊，針對500名男性的研究報告也發現，每天攝取50毫克磷脂醯膽鹼(phosphatidylcholine)可降低失智症風險10%，而一顆大雞蛋含169毫克膽鹼，其中七成就是磷脂醯膽鹼。

同時補充膽鹼也可以改善阿茲海默症，維樂貴絲指出：「我們針對初期阿茲海默症患者的研究，發現補充膽鹼可能會減緩病情惡化。」

專家建議每日膽鹼攝取量為550毫克，謝伊強調：「透過飲食攝取所需的膽鹼並不難。」例如3.5盎司牛肝含426毫克膽鹼、一顆大雞蛋有169毫克、3.5盎司牛里肌肉含103毫克、一杯毛豆提供87毫克、3.5盎司火雞胸肉則有84毫克、3.5盎司鮭魚有79毫克、綠色花椰菜或甘藍菜一杯含63毫克等，另外若有需要也可選擇服用含量300毫克的膽鹼補充劑。

阿茲海默症患者大腦的乙醯膽鹼含量低於正常值。圖為一名老先生照顧罹患阿茲海默症的妻...
阿茲海默症患者大腦的乙醯膽鹼含量低於正常值。圖為一名老先生照顧罹患阿茲海默症的妻子。（路透）

阿茲海默症 雞蛋 亞利桑納州

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