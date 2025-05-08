我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

102歲營養學教授的長壽祕訣 這7項生活習慣你也辦得到

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養學教授沙芬柏格已高齡102歲，他認為自己能活上百歲，與基因無關，全憑七項簡單的生活習慣。（取自臉書／Alumni Association, School of Medicine of Loma Linda University's Post）
營養學教授沙芬柏格已高齡102歲，他認為自己能活上百歲，與基因無關，全憑七項簡單的生活習慣。（取自臉書／Alumni Association, School of Medicine of Loma Linda University's Post）

加州洛馬林達大學(Loma Linda University)擔任營養學兼職教授的沙芬柏格(John Scharffenberg)已高齡102歲，依然生機勃勃，心智敏銳，到世界各地旅行，自己開車。近日他分享自己長壽的秘訣，認為自己能活上百歲，與基因無關，全憑七項簡單的生活習慣。

首先是從不抽菸。

沙芬柏格從不抽菸，而且指出菸草的危險，早在1964年公共衛生署長公告裡就說得很清楚，抽菸證實會傷害人體每一器官，是可預防疾病及死亡的最大原因之一。

第二是不喝酒。

雖然有些研究指出，略微喝些酒可帶來一些健康益處，但沙芬柏格指出，研究顯示略微喝酒帶來的保健效益，會被癌症風險增加所抵消。

再來是多活動，尤其是40歲過後。

沙芬柏格在「長壽萬歲」(Viva Longevity)分享視頻說，即便他是營養學者，也認為運動比營養來得重要。他相信中年最重要的事，便是運動，很多人到了中年，運動卻鬆懈下來，還吃更多、坐更久，真是大錯。

第四點是不吃零食，規律吃三餐。

沙芬柏格生活習慣的最重要事項，在於確保健康的體重。他強調要在適當時刻進食，在此指的是別吃點心。此外，多吃各種天然、未加工食品，數量要符合理想體重，遵守這些就好。沙芬柏格另表示，偶爾禁食經證實有健康益處；他自己在下午約兩、三點後就不再進食，要到隔天早晨6時30分才吃飯。

第五項是盡量不吃肉。

出於宗教信仰，沙芬柏格自小便吃素食，雖說後來有試吃肉，但20歲以後便不再吃了，現在他只吃素食，但也吃牛奶及雞蛋。他喜愛的食物有芒果、杮子、馬鈴薯、夏威夷果等其他堅果與種籽類食物。

第六項減少攝取飽和脂肪酸。

他表示大量的飽和脂肪酸來自牛肉、豬肉及雞鴨鵝肉，因此全素食而不攝取動物脂脂，是避免與攝取飽和脂肪相關疾病，最簡單的方法，例如高血壓及高膽固醇。

第七是減少吃糖。

沙芬柏格指出，糖攝取量與心臟病風險息息相關，其他體重相關毛病也一樣。他建議大家修改平時飲食習慣，減少吃糖，例如用水果或腰果泥，來取代煎餅和鬆餅常用到的糖漿。

出於宗教信仰，沙芬柏格自小便吃素食，但也吃牛奶及雞蛋。（歐新社）
出於宗教信仰，沙芬柏格自小便吃素食，但也吃牛奶及雞蛋。（歐新社）

加州 心臟病 癌症

上一則

用母親手機下單 肯州8歲童網購7萬枝棒棒糖 亞馬遜同意全額退款

下一則

免操控只要按下機上按鈕 Cirrus小飛機自動安全降落 FAA認證

延伸閱讀

102歲營養學教授 分享7長壽秘訣

102歲營養學教授 分享7長壽秘訣
躲家暴？威州婦人失蹤62年被發現 低調平安度日

躲家暴？威州婦人失蹤62年被發現 低調平安度日
躲家暴？失蹤62年威州婦被發現 低調活到現在

躲家暴？失蹤62年威州婦被發現 低調活到現在
聖塔克拉拉市健康長壽博覽會登場 5月連4個周五舉辦

聖塔克拉拉市健康長壽博覽會登場 5月連4個周五舉辦

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑