投訴過多 巴爾的摩擠下紐約、洛杉磯成全美最髒都市

巴爾的摩每10萬人就有4萬7000起環境投訴電話，成為全美最骯髒城市。圖為該市賓夕法尼亞大道的路邊散布垃圾。（美聯社）

東西岸大城紐約和洛杉磯 因為人口眾多，給外界留下環境髒亂的印象，不過最新調查顯示，巴爾的摩(Baltimore)擊敗紐約和洛杉磯，是全美最骯髒都市。

每日郵報(Daily Mail)報導，紐約市 老鼠猖獗加上800萬人口的擁擠空間，早為外界詬病，不過骯髒程度並非全美第一；就連遊民眾多、毒品氾濫聞名的洛杉磯，也只居全美骯髒城市第四名。

根據衛生投訴電話311統計，擁有56萬5000人口的巴爾的摩市因為犯罪猖獗加上嚴重的貧窮問題，曾被視為全美最危險城市之一，如今當地每10萬人就有4萬7000起環境投訴電話，成為全美最骯髒城市。

至於第二名則是加州首府沙加緬度(Sacramento)，每10萬居民即有3萬4186通投訴電話，不過市府官員喊冤，宣稱是為了解決垃圾收集、垃圾桶破損等問題，積極鼓勵市民撥打311電話通報導致，不過在這座擁有52萬6000人口的城市，街道確實相當髒亂。

至於第三名是北卡羅來納州最大城夏洛特(Charlotte，又譯夏樂)，該市接獲3萬1112起投訴案；田納西州孟菲斯(Memphis)排名第五；至於紐約市則排名第17位，洛杉磯、波士頓、納許維爾(Nashville)與芝加哥等大城都比紐約市髒。

紐約市身為全美最大城市，每10萬居民僅有3728起投訴，顯示生活環境仍維持一定水準，至於紐約市排名低於預期可能與市長亞當斯(Eric Adams)去年夏天推動有蓋垃圾桶有關。

不過位於布魯克林(Brooklyn，布碌崙)的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)社區，則是紐約市的最骯髒地區。