29國成年人調查 美國中年人最孤獨 對健康有害

最新研究指出，美國成年人在退休之前的中年階段，孤獨程度達到最高峰。(美聯社)

一項針對29個國家中高齡者的最新研究指出，美國成年人在退休 之前的中年階段，孤獨程度達到最高峰，與其他國家大相逕庭。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這項研究由愛默蕾大學羅林斯公共衛生學院(Rollins School of Public Health, Emory University)進行，共研究了29國年紀在50歲或以上的6萬4000多名成人，結果發現美國人的孤獨程度集中在中年，與大多數其他國家截然不同，唯一跟美國情況類似的國家是荷蘭。

論文第一作者、流行病學助理教授李察森(Robin A. Richardson)指出，學者們發現中年成人孤獨感較高，這一點關係重大，因為這群人一直被忽略。論文發表在「老化與心理衛生」(Aging & Mental Health)期刊。

在美國，中年沒工作是孤獨感的強大推手，跟很多其他國家並不相同；其他國家，沒有工作對更高齡人口的影響較大，或者根本不是助長孤獨的主因。

研究發現，工作以外，還有很多其他因素，對年齡相關而孤獨感有差別，都推波助瀾，包括未婚、重度憂鬱症、自評健康很差。只是研究認不出因為年紀，而孤獨感有大約20%差異的原因。

不論原因是什麼，孤獨感在美國是嚴重的公共衛生威脅，與很多心臟病 、中風 及早逝有關。美國公共衛生署2023年建議書指出，孤獨感對健康的影響，相當一天抽15根菸。

建議書指出，找各種方式來幫忙別人，不論是家人、朋友還是社區的陌生人，可以矯正疏離感及孤獨感。此外，加入團體活動如健身班、因為共同興趣或嗜好而組成的團體，或者宗教團體，都有好處。與他人共度好時光，盡全力不做分心的事如檢查手機，每天找機會與你在乎的人聯絡。

李察森也有類似建議。她表示，盡可能走出去、覺得能與人聯繫，都是好事；與人聯繫的不見得一定要是大事，發一下簡訊，簡短打一下手機，培養這些人際，確保自己覺得與他人並未斷絕，都大有好處。