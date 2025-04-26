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YouTube開台20年 上傳影片逾200億支 每天至少35億個讚

編譯陳韻涵／綜合報導
2005年4月23日，YouTube頻道出現第一支影片。20年後，這個谷歌(Google)旗下的影片平台上有逾200億支影片。(路透)
2005年4月23日，YouTube頻道出現第一支影片。20年後，這個谷歌(Google)旗下的影片平台上有逾200億支影片。(路透)

2005年4月23日，YouTube共同創辦人之一卡林姆(Jawed Karim)上傳一段19秒的模糊影片，主題是「我在動物園」(Me at the zoo)，藉此向全世界推廣這個新創的平台。20年後，這個谷歌(Google)旗下的影片平台上有逾200億支影片，不僅孕育多位網紅明星，且成為眾多內容創作者(content creator)名利雙收的藍海。

YouTube官方部落格23日發布文章，紀念首次上傳影片的20周年紀念。新聞稿指出，「平均每天有超過2000萬支影片上傳到YouTube」，平台使用者的參與程度高，去年所有影片「平均每天收到至少35億個讚」。

YouTube的20年里程碑在創作者經濟興起之際，許多網紅藉此打造品牌，透過品牌推廣、平台貨幣化和觀眾訂閱來賺錢。

高盛(Goldman Sachs)前年的研究預測，2027年創作者經濟的總市值上看4800億元。

過去20年來，YouTube儼然成為如今蓬勃發展的影音產業先驅和極具影響力的推手。

YouTube於2007年推動「合作夥伴計畫」(Partner Program)，為默默無聞的創作者開闢透過原創內容獲取名利的管道。

YouTube執行長莫漢(Neal Mohan)曾說，2021年到2024年間，YouTube付給創作者700億元，此數字逐年增加。

YouTube也是無名音樂人的跳板，日後成為樂壇巨星的包括加拿大創作歌手小賈斯汀(Justin Bieber)與泰特麥可蕾(Tate McRae)，以及美國天王歌手CP查理(Charlie Puth)等，凸顯免費串流媒體推廣音樂的影響力。

截至23日，YouTube表示，有超過300支音樂影片在平台上的觀看次數突破10億次，包括英國歌手愛黛兒(Adele)的「Hello」、紅髮艾德(Ed Sheeran)的「Shape of You」，以及波多黎各歌手路易斯馮西(Luis Fonsi)的「Despacito」。

產業專家、研究公司MoffettNathanson共同創辦人納森遜(Michael Nathanson)形容，YouTube是「串流媒體的贏家」。

納森遜告訴「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)說：「YouTube不必投資內容，只需靜候創作者主動找上門，自行創建內容及其商業模式」，且YouTube可望在今年成為收益最豐碩的媒體公司。

YouTube的三位共同創辦人之中的赫利(Chad Hurley，左)和陳士駿(...
YouTube的三位共同創辦人之中的赫利(Chad Hurley，左)和陳士駿(Steven Chen，右)。(美聯社)

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