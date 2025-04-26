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經濟動盪 退休族應備有多少現金？理財專家這麼說

記者顏伶如／綜合報導
經濟動盪之際，理財專家建議退休族手邊最好保留足夠三到五年生活開銷的現金，把錢放在方便隨時動用、低風險的支票帳戶或儲蓄帳戶。(美聯社)
經濟動盪之際，理財專家建議退休族手邊最好保留足夠三到五年生活開銷的現金，把錢放在方便隨時動用、低風險的支票帳戶或儲蓄帳戶。(美聯社)

經濟動盪之際，退休族手邊要準備多少現金才能安心？理財專家蘇西．奧爾曼(Suze Orman)日前在「女性與金錢」(Women & Money)播客節目中說，退休族必須謹記採取防守策略(playing defense)，特別是遇到市場變化莫測時期，不能以為光靠401(k)或IRA退休帳戶就已足夠，最好要準備足夠現金以防萬一，金額是三年到五年的累計生活開銷，把錢放進方便隨時動用、低風險的支票帳戶或高利息儲蓄帳戶。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)22日報導，聯邦準備理事會(Federal Reserve)2022年消費者財務調查(Survey of Consumer Finances，SCF)顯示，美國家庭的退休存款平均為33萬3000元。

奧爾曼指出，多年持續為401(k)帳戶、羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)、傳統型個人退休帳戶(traditional IRA)添加儲蓄當然很好，但退休生活不能只靠退休帳戶，因為股市走向有時表現不盡人意。

她說，並不永遠一定是股價下跌之後就回彈，或者債券下跌股票就上揚，「某些時候是全面通通下跌」。倘若退休儲蓄與股市高低起幅連動，希望一帆風順卻可能遇到驚濤駭浪。

奧爾曼說，為了預防市場暴跌，退休族要準備足夠現金做為緩衝墊。她說，準備金額大約是三年到五年的生活花費，放在容易隨時動用的支票帳戶或高利息儲蓄帳戶(high-yield savings account)；這筆「以防萬一」(just-in-case)的老本不應該跟股市連動，如此一來，如果有預料之外的狀況發生，才不至於被迫認賠賣股票以籌錢繳房租或購買生活必需品。

她表示，如果要讓自己非常安心，手邊最好準備足夠五年生活開銷的現金，如果只是想要略做準備，三年生活花費的現金就可以了，或者也可選擇折衷辦法，準備四年的生活開銷。

靠401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123R...
靠401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

退休 401(k) 債券

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