「股神」巴菲特完美脫手蘋果股票 投資人關注下一步

「股神」巴菲特在川普提高關稅引發全球市場動盪之前，出脫大量蘋果公司股票，先見之明令股民佩服。（路透）

華爾街日報22日報導，早在川普提高關稅引發全球市場動盪之前，「股神」巴菲特 (Warren Buffett)在完美時間點脫手大量蘋果公司股票，如今投資人正密切關注巴菲特坐擁龐大現金的波克夏 投資集團(Berkshire Hathaway)下一步怎麼走，例如將買進哪些股票、何時進場。

向來被喻為「資本家的胡士托盛會」(Woodstock for Capitalists)之波克夏股東年會，再過11天即將登場，屆時巴菲特將要回答某些棘手問題。

波克夏集團目前持有現金約3180億元，超過歷史上任何公司現金儲備，也打破集團歷年紀錄。波克夏集團去年出售投資組合當中許多持股，尤其是蘋果股票，套利大量現金。蘋果市值與去年12月尖峰時期相比，如今已蒸發約1兆，縮水幅度約四分之一，巴菲特賣蘋果股票的操作，堪稱有先見之明。

不過，手握大把現金是否為巴菲特宏偉計畫的一部分，打算在熊市來臨時趁機撿便宜？還是巴菲特預期關稅引發的混亂狀況將非常嚴重，讓波克夏有機會像金融危機期間一樣，再次透過搶救積優股企業而大賺一筆？

波克夏從2016年起大量買進蘋果股票，如此操作讓某些波克夏投資人感到不安，後來蘋果持股變成非常龐大，可能創下史上獲利最可觀的單一股票投資。等到波克夏開始賣掉蘋果股票時，帳面上持股收益約1100億。

在蘋果之前，巴菲特1980年代到1990年代之間大買可口可樂 (Coca-Cola)股票也曾受到投資人懷疑，但巴菲特對可口可樂的描述是：「這是一家極為出色的企業，股價便宜得離譜。」

巴菲特後來對蘋果給予類似讚賞，只不過先前投資可口可樂的經驗，可能影響現在的思考。

「巴菲特與蒙格投資心法」(Buffett And Munger Unscripted)作者莫里斯(Alex Morris)評估有兩種可能性出現：繼續購買可口可樂或美國運通(American Express)股票，並把兩家公司轉成私有化，資金分別需要2800億、1300億；或者在適當時機之下，對金融危機期間曾經幫助過的積優股企業再度提供資金救援，對象包括高盛集團(Goldman Sachs)、美國銀行(Bank of America)和陶氏化學(Dow Chemical)。