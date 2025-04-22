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台日混血喜劇女演員 被外婆「綁架」來美 搞笑揭人生經歷

編譯陳韻涵／綜合報導
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以碗蓋頭為個人標誌的岡塚敦子，近年在單口相聲界掀起旋風。(美聯社)
以碗蓋頭為個人標誌的岡塚敦子，近年在單口相聲界掀起旋風。(美聯社)

台日混血的單口喜劇演員岡塚敦子(Atsuko Okatsuka)接受日本雜誌「Tokyo Weekender」專訪，透露她當年被外婆「綁架」來美，被迫在不同文化和世代間成長的人生經歷。

岡塚的父親是日本人，母親是台灣人，她在台灣出生不久後，父母離異，之後被媽媽和外婆...
岡塚的父親是日本人，母親是台灣人，她在台灣出生不久後，父母離異，之後被媽媽和外婆帶到美國探親，隨後長住洛杉磯。(美聯社)

Tokyo Weekender報導，碗蓋頭成為標誌的岡塚敦子近年在諧星界掀起旋風，2022年被娛樂雜誌「綜藝」(Variety)評為「十大必看喜劇演員」之一，全球Full Grown Tour巡演大獲成功，且接受眾多名人節目專訪，包括吉米夜現場(Jimmy Kimmel Live)節目和史蒂芬柯貝爾(Stephen Colbert)的深夜秀(The Late Show)等。

同樣在2022年，岡塚參演HBO影集「入侵者」(The Intruder)，成為第二位拍攝HBO喜劇特別節目的美國亞裔女性。

岡塚的喜劇具備搞笑特質，她在舞台上喋喋不休，做出誇張的臉部表情，且經常以童稚般的坦率闡述段子。

搞笑特質往往適合輕鬆題材，但她厲害的是能駕馭更黑暗的主題；她具備敏銳的洞察力，可以不費吹灰之力將其轉化為令人意想不到的滑稽內容。

岡塚的父親是日本人，母親是台灣人，她在台灣出生不久後，父母便離異，之後被媽媽和外婆帶到美國探親，之後無證居留多年，隨後長住洛杉磯

岡塚自述成長過程中，「總是想針砭特定情況的荒謬之處」。

她說：「我真的很喜歡觀察事物，並改善各種情況，即使在悲傷中，也總能找到有趣之處；我想，這就是我熱愛喜劇的根源，希望人們不會感到孤單，鼓勵人們振作起來。」

岡塚的喜劇內容大多來自生平經歷，她幼年時與父親住在千葉郡，之後才搬去跟媽媽和外婆住。

岡塚的母親深受精神分裂症所苦，隨著病情惡化，外婆決定帶著女兒和當年八歲的岡塚前往洛杉磯探親；孰料，三名女子在兩個月的假期後，繼續住在親戚家的車庫，一住便是七年。

岡塚的外婆基於「愛」而帶她來美，希望保護她並給她更好的生活，但岡塚長期納悶外婆是否綁架她，甚至做了一集「這種美國生活」的內容來討論此問題。

她說：「事實證明，我是被綁架的。我爸握有完整的監護權，(外婆)告訴我只是度假兩個月，卻沒帶我回去。就技術層面而言，這就是綁架。」

岡塚的父親是日本人，母親是台灣人，她在台灣出生不久後，父母離異，之後被媽媽和外婆...
岡塚的父親是日本人，母親是台灣人，她在台灣出生不久後，父母離異，之後被媽媽和外婆帶到美國探親，隨後長住洛杉磯。(美聯社)
岡塚的父親是日本人，母親是台灣人，她在台灣出生不久後，父母離異，之後被媽媽和外婆...
岡塚的父親是日本人，母親是台灣人，她在台灣出生不久後，父母離異，之後被媽媽和外婆帶到美國探親，隨後長住洛杉磯。(美聯社)

洛杉磯 日本 亞裔

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