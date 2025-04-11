銀髮族想離婚 應先了解5個財務問題

銀髮離婚族經常面臨資產縮水和收入減少的問題，可以考慮住房大換小，節省維持費用。(美聯社)

年過50歲才離婚的夫妻被稱作「銀髮離婚」(gray divorce)；高齡離婚除了需面對情緒壓力，也須理性處理五個財務與稅務問題。

美聯社報導，銀髮離婚的第一步，是聘請經驗豐富的離婚律師。律師費難免高昂，但從長計議，聘請專家總比缺乏專業指導來得划算。

高齡離婚除了需面對情緒壓力，也須理性處理財務與稅務問題。(美聯社)

離婚後的預算規畫

結婚時的現金流養活一家人，離婚後可能需要供養兩個家庭，可預期收入減半。

離婚後只需要支付個人開銷，但居住、保險和醫療費用可能會超過已婚時期的50%。

首先可列出開銷清單，如房屋租金、汽車開銷、保險費用、日用品花費和水電費等固定支出，再考慮可調整的費用，如差旅、餐廳和禮品；以上開銷可隨著離婚後的生活漸趨穩定而滾動調整、修改。

離婚後賣房、換小屋

高齡離婚者可能傾向保有房產，但這可能是一把雙面刃；保有房產意味著其他資產的所有權縮水，且維護大房子可能壓縮日常生活預算。

社會保障離婚福利

若婚姻關係持續至少10年，離婚後可申請社會福利，金額為自身福利或前配偶福利的一半；這攸關離婚的時間點，若已結婚九年半，可能會希望延遲最終判決達六個月。

此外，若年齡接近62歲(或以上)，可選擇提前領取福利，或延遲領取以增加每月收益，但這取決於個人的財務狀況和預期壽命。

離婚後的工作

若手頭吃緊，重返(或繼續)工作是個不錯的選擇，但考量年紀和經濟狀況，可能無須從事壓力較大的全職工作，許多半退休 的人透過代課、管家、照顧寵物等兼職工作來補足資金缺口。

持續工作的好處是，可以延後提領儲蓄或投資盈餘。

長期醫療保險

孤家寡人時，長期醫療保險顯得很重要。

被保險人不到60歲且身體健康時，醫療保險較便宜且容易取得；若無法負擔高額保費 ，可考慮選擇等待期較長的保險計畫，如180天或360天的替代方案。

另有兩種選擇可支付長期醫療與護理的費用，第一個選項是，將人身保單換成長期護理保單；其次則是，考慮搬進連續照護退休社區(Continuing-Care Retirement Communities, CCRCs)。

在退休社區裡，居住者可以選擇獨立生活，類似擁有自己的公寓；隨著年齡增長和所需要的照料項目增加，可搬進社區裡的輔助式生活(assisted living)、醫療保健或記憶護理(memory-care)長照機構。