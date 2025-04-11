過得不快樂 她69歲沒全職工作、只有社安金仍堅持離婚

許多女性都有種莫名的罪惡感，覺得自己得為丈夫的快樂負責，直到有一天發現自己卻過得並不快樂。(美聯社)

今年69歲的瑪麗，在2022年時發覺，自己得和結婚近20年的丈夫離婚。雖然瑪麗和丈夫關係不錯，但兩人的政治觀過去幾年愈來愈兩極化，她不再覺得能與丈夫自在相處。瑪麗花了約一年時間考慮離婚的決定，並設法撐起自己的財務後，去年11月與丈夫分手。

這不是個容易的決定，要求隱匿真實姓名的瑪麗表示，她因為有殘疾，多年來一直沒有全職工作，每個月除了社安金 ，幾乎沒有其他收入。但她說：「我發現我過得不快樂。我和我遇過的每個女性都有種莫名的罪惡感，覺得自己得為丈夫的快樂負責。但後來有天我明白，我或許還有10或15年日子可過，我非得這麼做不可。」

瑪麗仍然關心前夫，也不想讓對方覺得措手不及；這其實是她第二次離婚，她也害怕兩度離婚會為自己留下污名。但在其他同齡夫婦開始享受空巢期或退休生活的階段，瑪麗仍毅然選擇迎向不確定的未來。

與丈夫分居近一年後，瑪麗正準備簽署離婚文件，正式開始新生活。為了追求屬於自己的快樂，瑪麗很清楚，她必須犧牲穩定的生活，也必須捨棄曾被她精心照料的花園及住家。

瑪麗目前向仍是朋友的第一任丈夫家租房間自住，同時與第二任丈夫商討離婚細節，包括如何分配退休金 帳戶以及她是否可以拿到配偶贍養費。

瑪麗和第二任丈夫2014年在維吉尼亞州 共同買下的房子，市價約略高於100萬元。瑪麗說，她和未來的前夫仍在研究如何分割資產最合理，「如果我們將房產對半分，就能為彼此帶來不錯的資產淨值；這是我倆在經濟上各自向前邁進的唯一選擇。」

未來，瑪麗希望能搬去與兒子和兒媳同住，他們也打算為母親找棟有附屬住宅單位的房子。瑪麗願意在兒子兒媳購屋時盡力協助，但目睹全國房價飆升，瑪麗能做的不多。

儘管瑪麗必須經歷重重麻煩和各種改變生活的決定，但她不後悔走出新方向。在親友支持下，她還重回自己的初戀—寫作。

「人們總說我很勇敢，」瑪麗說，但她最想和所有正在權衡「銀髮離婚」利弊得失的女性分享的是：「妳也可以快樂起來。現在，換妳了。」