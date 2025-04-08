想與AI私密對話 記住5事避免分享

OpenAI敦促用戶，不要在對話中分享任何敏感資訊。(路透)

華爾街日報(WSJ)專欄作者妮可·阮(Nicole Nguyen)在過去幾年中，從OpenAI 的ChatGPT中學到許多知識，但這款人工智慧 應用程式同時也對妮可取得了深入瞭解。

AI從他們多次的對話中，儲存下許多關於妮可的事情，像是妮可喜歡吃蛋，有個需要餵奶才能入睡的寶寶，而且需要調整運動方式來減輕背痛。

不管你選擇的是哪款聊天機器人，你分享的愈多，AI就愈能幫助你。患者上傳血液檢查結果，讓分析師和工程師，將資訊貼到尚未公布的程式中幫助調試。 但有AI研究人員表示，我們在告訴這些AI工具資訊上，應更加謹慎小心。分享有些資訊尤其危險，例如社會安全號碼或工作上的專屬數據。

就連希望能有更多數據來改善他們模型的AI公司，也不想知道我們的祕密。OpenAI 敦促用戶：「請不要在對話中分享任何敏感資訊。」谷歌也懇求其Gemini用戶：「不要輸入機密資訊或任何你不想讓審閱者看到的資料。」

AI研究人員表示，關於你奇怪的疹子或財務失誤等聊天內容，可能會被用來訓練未來的AI，或在資料外洩時被公開。以下是你在與AI對話時應避免的內容，以及該如何與AI進行更私密的對話：

1. 首先要做到保密，研究人員說這些聊天機器人聽起來非常像人類，導致民眾在與他們聊天時，變得格外開放。史丹福大學「以人為本人工智慧研究院」(Human-Centered Artificial Intelligence Institute)研究員珍妮佛．金(Jennifer King)指出，當你把資訊餵給聊天機器人時，「你就失去對這資訊的控制權」。

2. 利用強化密碼和多重身分驗證機制來保護帳戶，尤其避免在聊天時分享以下資訊，如身分資訊、醫療結果、財務帳戶、公司專有資訊與登入帳密。

3. 你回覆機器人的回應時，像是點個讚或不點讚時，你可能是在允許對你的回應和輸出進行評估，甚至用於培訓之中。如果對話因安全性因素而遭標記，公司也可能會對其進行審查。

4. 如果你注重隱私，想要掩蓋足跡，請經常手動刪除資訊、使用臨時聊天室、匿名詢問。

5. 最後記住，聊天機器人的程序是設計要確保對話持續進行下去；你得靠自己，忍住不要過度分享，或是記得點擊「刪除」。