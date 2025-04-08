我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

想與AI私密對話 記住5事避免分享

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI敦促用戶，不要在對話中分享任何敏感資訊。(路透)
OpenAI敦促用戶，不要在對話中分享任何敏感資訊。(路透)

華爾街日報(WSJ)專欄作者妮可·阮(Nicole Nguyen)在過去幾年中，從OpenAI的ChatGPT中學到許多知識，但這款人工智慧應用程式同時也對妮可取得了深入瞭解。

AI從他們多次的對話中，儲存下許多關於妮可的事情，像是妮可喜歡吃蛋，有個需要餵奶才能入睡的寶寶，而且需要調整運動方式來減輕背痛。

不管你選擇的是哪款聊天機器人，你分享的愈多，AI就愈能幫助你。患者上傳血液檢查結果，讓分析師和工程師，將資訊貼到尚未公布的程式中幫助調試。 但有AI研究人員表示，我們在告訴這些AI工具資訊上，應更加謹慎小心。分享有些資訊尤其危險，例如社會安全號碼或工作上的專屬數據。

就連希望能有更多數據來改善他們模型的AI公司，也不想知道我們的祕密。OpenAI敦促用戶：「請不要在對話中分享任何敏感資訊。」谷歌也懇求其Gemini用戶：「不要輸入機密資訊或任何你不想讓審閱者看到的資料。」

AI研究人員表示，關於你奇怪的疹子或財務失誤等聊天內容，可能會被用來訓練未來的AI，或在資料外洩時被公開。以下是你在與AI對話時應避免的內容，以及該如何與AI進行更私密的對話：

1. 首先要做到保密，研究人員說這些聊天機器人聽起來非常像人類，導致民眾在與他們聊天時，變得格外開放。史丹福大學「以人為本人工智慧研究院」(Human-Centered Artificial Intelligence Institute)研究員珍妮佛．金(Jennifer King)指出，當你把資訊餵給聊天機器人時，「你就失去對這資訊的控制權」。

2. 利用強化密碼和多重身分驗證機制來保護帳戶，尤其避免在聊天時分享以下資訊，如身分資訊、醫療結果、財務帳戶、公司專有資訊與登入帳密。

3. 你回覆機器人的回應時，像是點個讚或不點讚時，你可能是在允許對你的回應和輸出進行評估，甚至用於培訓之中。如果對話因安全性因素而遭標記，公司也可能會對其進行審查。

4. 如果你注重隱私，想要掩蓋足跡，請經常手動刪除資訊、使用臨時聊天室、匿名詢問。

5. 最後記住，聊天機器人的程序是設計要確保對話持續進行下去；你得靠自己，忍住不要過度分享，或是記得點擊「刪除」。

AI 人工智慧 OpenAI

上一則

川普生日當天舉行閱兵？白宮否認 華府市長：正在討論

下一則

暴雨引發河水暴洪 美南部和中西部已23死

延伸閱讀

美34%關稅來襲 義烏商家：沒啥大不了，就漲價

美34%關稅來襲 義烏商家：沒啥大不了，就漲價
OpenAI完成400億美元融資 拚年底轉型營利機構

OpenAI完成400億美元融資 拚年底轉型營利機構
OpenAI新籌資可望獲400億元 但對方開出「1重要條件」

OpenAI新籌資可望獲400億元 但對方開出「1重要條件」
亞馬遜測試購物、健康聊天機器人 用生成式AI滿足需求

亞馬遜測試購物、健康聊天機器人 用生成式AI滿足需求

熱門新聞

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報（示意圖）。路透

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

2025-04-01 09:47
27歲網紅古明斯基遭爆與寵物狗吉娃娃的「人獸交」。圖／翻攝自IG

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

2025-04-01 10:07
短影音應用程式TikTok。(美聯社)

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

2025-04-02 12:48
示意圖。（取自123RF）

當前財務最脆弱…剛退休或快退休民眾 5方法保護資產

2025-04-04 08:57
面對關稅來臨，美國不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

2025-04-04 19:53
美股三大指數3日全面下跌，一篇偽造的川普總統2015年推文又在網路上流傳。(擷自X平台)

川普曾推文「道指跌千點就該把總統塞大砲射飛」？假的

2025-04-03 14:35

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商