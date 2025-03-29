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短租有賺頭？德州小島大批「包租公」急售屋

編譯盧炯燊／綜合報導
加爾維斯敦是個獨具魅力的海濱小城市，圖為市區的度假小屋和駕駛電動高球車的遊客。(美聯社)
加爾維斯敦是個獨具魅力的海濱小城市，圖為市區的度假小屋和駕駛電動高球車的遊客。(美聯社)

德州東部加爾維斯敦(Galveston)坐落在墨西哥灣一個堰洲島上，是一個獨具魅力的海濱小城市，有著引人入勝的景點，因而有不少度假房屋。新冠疫情期間，不少人在此置產，想在這個風光優美的小城居家兼遠距辦公，或是做為短期出租賺取收入。

疫情期間，加爾維斯頓登記短期出租的房屋數量增加了一倍多，從2021年的2300間激增至2023年的4900間。

當地房產仲介商雷斯韋格(Claire Reiswerg)所屬公司的業務也包括度假屋租賃及管理，他回憶當時湧來的搶購人潮簡直瘋了，大家都說「在加爾維斯頓購買一套度假屋出租，每周可以賺5000元，一個月下來就是2萬元，而開銷只要1000元。」

然而瘋搶過後，不少購屋作為短期度假出租的「包租公」，開始意識到這實際是一個競爭激烈且勞力密集的領域。

另一名房地產經紀人韋伯-魯比奧(Stacey Weber-Rubio)說，許多投資人購屋之後將房子放上Airbnb或VRBO網上出租，當然他們必須負責房屋和院子的維護、清潔打掃及更換床單等瑣事，這是一份真正的工作，而且都是體力活，如果自己無法勝任，就得花錢請人來做。

很多投資人根本沒考慮到相關後果，清潔工作稍有不妥就會遭到租客投訴，甚至在社交媒體大肆公開批評，這樣一來以後若要出租就更困難。對不少人來說，經營短期出租的現實變得難以承受，不得不退出這個市場。

當地媒體指出，目前加爾維斯頓不少在Airbnb和VRBO上出租的度假屋，其實也都同時掛牌待售。光是今年頭兩個月，2月的待售房屋數量就比前一月激增26.7%，價格平均下跌4.1%到33萬668元。

房地產經紀人鮑爾斯(David Bowers)說，投資人正紛紛拋售離場，他們是「市場的主要推動力」。

但他認為，對於真正願意住在島上的人來說，目前正好利用這個時機撿便宜，以合理價格買到經過翻新及全裝修的房子。

許多人在德州小島置產，想靠做Airbnb賺取收入，但結果不如預期， (路透資料照...
許多人在德州小島置產，想靠做Airbnb賺取收入，但結果不如預期， (路透資料照片)

疫情 房地產 墨西哥灣

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