17歲無端命喪槍下 他像老鷹、蝴蝶飛回探家人

戴維斯的母親是高中英語老師，她和以前的學生納利共同創作了一首詩，並譜成曲以紀念戴維斯。納利3月5日參加選秀節目「美國偶像」試鏡時，公開獻唱這首歌。(美聯社)

2016年，喬治亞州亞特蘭大 北部郊區發生一起槍擊 案，兩名時年17歲的青少年卡特．戴維斯(Carter Davis)和納塔莉．韓德森(Natalie Henderson)在當地Publix超市的停車場遭槍殺。卡特的父母傑瑞米和米雪兒(Michele and Jeremy Davis)悼念兒子的這段日子，老鷹和蝴蝶總以意想不到的方式出現，冥冥之中彷彿卡特依然陪伴在他們左右，也幫助撫平喪子之痛。

美聯社報導，傑瑞米和米雪兒當年得知噩耗後，不知道如何向八歲的女兒格雷塔(Greta)解釋。傑瑞米告訴格雷塔，哥哥可能會用獨特的方式傳達「他沒事了」的訊息，例如羽毛或蜻蜓；他們談了一下，然後傑瑞米說：「在我看來，他就像一隻老鷹，在高空翱翔。」

隔天晚上的守夜活動中，出現一隻老鷹。米雪兒本周受訪時回憶，傑瑞米在台上發言時，那隻鷹一直待在樹上；話音剛落，老鷹便展翅高飛，掠過淚流滿面的人群頭頂。

幾天後，米雪兒與她的父母交談時，一隻黃黑相間的蝴蝶停在他們附近，讓他們想起卡特也熱愛蝴蝶。卡特亦熱愛運動，槍擊事件數周後，朋友和家人在喬州 為他舉辦一場袋棍球(lacrosse)比賽，他的好友穿著他的頭盔和球衣。比賽進行到一半時，選手們注意到一件事，紛紛停了下來：他們指著卡特的頭盔，上面停著一隻黃色蝴蝶。

去年，米雪兒與她以前的學生納利(Slater Nalley)共同創作一首詩，納利更為它創作一首紀念卡特的歌曲，其中一句歌詞便在描寫那隻鷹及卡特：「在天空的某處，我能感覺到你在空中翩翩起舞。每當看到鳥兒飛過，就會想起你正聆聽我的禱言。」