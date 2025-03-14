可倫拜高中槍案倖存 霍克哈特26年後去世 疑與槍傷有關

可倫拜事件是美國史上最嚴重的校園槍擊案之一，不但造成12名學生和一名教師喪生，並且幾乎在每一名倖存者心裡留下難以磨滅的傷痕。(路透)

1999年科羅拉多州 可倫拜高中(Columbine High School)槍擊 案轟動一時，造成12名學生和1名教師身亡。當時倖存者之一的安．瑪麗．霍克哈特(Anne Marie Hochhalter)這25年來因槍傷不良於行，但她仍保持樂觀、幫助他人、學會寬恕，近日疑似因久傷纏身而去世，享年43歲。

美聯社報導，槍擊事件後，霍克哈特遭受的不只是身體傷痛。悲劇發生六個月後，她的母親卡拉(Carla Hochhalter)走進一家當鋪要求看槍，接著便用槍自戕身亡。

母親去世後，霍克哈特被蘇和瑞克湯森(Sue & Rick Townsend)收養，湯森夫婦的繼女蘿倫(Lauren)是可倫拜高中的死者之一。蘇表示，蘿倫死後他們向霍克哈特伸出援手，希望能藉此減輕自己的痛苦。起初他們帶著霍克哈特去看醫生、物理治療，漸漸一起吃午餐、購物，感情很快加深，最終開始一起吃家庭晚餐和度假。湯森夫婦稱，如果沒有槍擊事件，這種關係永遠不會發生，因此他們試著關注這場悲劇中霍克哈特帶來的禮物，而不是它帶走的東西。霍克哈特的親兄弟內森(Nathan Hochhalter)說她總是孜孜不倦地幫助別人，不管是她的家人、身障人士或流浪犬。

槍手之一狄倫(Dylan Klebold)的母親蘇．克萊伯德(Sue Klebold)2016年發行了一本回憶錄，探討她兒子暴力行為的原由，以及如何關注心理健康 。霍克哈特說，她曾苦思如何才能阻止母親自殺，也確信克萊伯德亦曾苦思，怎麼樣才能不讓兒子鑄下大錯。

霍克哈特2016年寫信給克萊伯德，寫道「怨恨就像想要對方受苦卻自吞毒丸」，並表示願意原諒她。她今年4月與內森一起參加了可倫拜25周年守夜活動，去年曾透露因創傷後壓力症候群(PTSD)而未參加20周年活動；如今童年的快樂回憶充斥心中，她希望人們記得那些罹難者是如何活著而非如何去世的，而她「自從1999年那個可怕的日子以來，我的靈魂已經真正被治癒了。」