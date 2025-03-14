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可倫拜高中槍案倖存 霍克哈特26年後去世 疑與槍傷有關

編譯廖振堯／綜合報導
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可倫拜事件是美國史上最嚴重的校園槍擊案之一，不但造成12名學生和一名教師喪生，並且幾乎在每一名倖存者心裡留下難以磨滅的傷痕。(路透)
可倫拜事件是美國史上最嚴重的校園槍擊案之一，不但造成12名學生和一名教師喪生，並且幾乎在每一名倖存者心裡留下難以磨滅的傷痕。(路透)

1999年科羅拉多州可倫拜高中(Columbine High School)槍擊案轟動一時，造成12名學生和1名教師身亡。當時倖存者之一的安．瑪麗．霍克哈特(Anne Marie Hochhalter)這25年來因槍傷不良於行，但她仍保持樂觀、幫助他人、學會寬恕，近日疑似因久傷纏身而去世，享年43歲。

美聯社報導，槍擊事件後，霍克哈特遭受的不只是身體傷痛。悲劇發生六個月後，她的母親卡拉(Carla Hochhalter)走進一家當鋪要求看槍，接著便用槍自戕身亡。

母親去世後，霍克哈特被蘇和瑞克湯森(Sue & Rick Townsend)收養，湯森夫婦的繼女蘿倫(Lauren)是可倫拜高中的死者之一。蘇表示，蘿倫死後他們向霍克哈特伸出援手，希望能藉此減輕自己的痛苦。起初他們帶著霍克哈特去看醫生、物理治療，漸漸一起吃午餐、購物，感情很快加深，最終開始一起吃家庭晚餐和度假。湯森夫婦稱，如果沒有槍擊事件，這種關係永遠不會發生，因此他們試著關注這場悲劇中霍克哈特帶來的禮物，而不是它帶走的東西。霍克哈特的親兄弟內森(Nathan Hochhalter)說她總是孜孜不倦地幫助別人，不管是她的家人、身障人士或流浪犬。

槍手之一狄倫(Dylan Klebold)的母親蘇．克萊伯德(Sue Klebold)2016年發行了一本回憶錄，探討她兒子暴力行為的原由，以及如何關注心理健康。霍克哈特說，她曾苦思如何才能阻止母親自殺，也確信克萊伯德亦曾苦思，怎麼樣才能不讓兒子鑄下大錯。

霍克哈特2016年寫信給克萊伯德，寫道「怨恨就像想要對方受苦卻自吞毒丸」，並表示願意原諒她。她今年4月與內森一起參加了可倫拜25周年守夜活動，去年曾透露因創傷後壓力症候群(PTSD)而未參加20周年活動；如今童年的快樂回憶充斥心中，她希望人們記得那些罹難者是如何活著而非如何去世的，而她「自從1999年那個可怕的日子以來，我的靈魂已經真正被治癒了。」

霍克哈特16日在丹佛郊區的家中被發現，她的家人懷疑她是因久傷痛苦而自然死亡。當地驗屍官辦公室表示，霍克哈特的死因調查已經轉移到負責可倫拜高中受害者的驗屍官辦公室。

可倫拜校園槍擊案倖存者之一的安‧瑪麗‧霍克哈特。(美聯社)
可倫拜校園槍擊案倖存者之一的安‧瑪麗‧霍克哈特。(美聯社)
1999年4月20日，科州可倫拜高中兩名12年級男生攜帶半自動武器和爆裂物進入學...
1999年4月20日，科州可倫拜高中兩名12年級男生攜帶半自動武器和爆裂物進入學校餐廳，大開殺戒，短短幾分鐘便奪走了13條人命，造成24人受傷。兩名槍手隨後當場自盡。(美聯社)

槍擊 心理健康 科羅拉多州

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