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養雞省蛋費？法規、禽流感麻煩多 光雞舍就恐花2000元

編譯潘勛／綜合報導
養雞成本差異極大，光以雞舍來講，約在200到2000元之間。圖為華盛頓州一個後院的移動式雞舍。（美聯社）
養雞成本差異極大，光以雞舍來講，約在200到2000元之間。圖為華盛頓州一個後院的移動式雞舍。（美聯社）

雞蛋價格高昂，您有想過乾脆在後院自己養雞？養雞當休閒嗜好，自新冠疫情以來漸漸成長，但如以收穫雞蛋為目標，要謹記養雞要有規畫、投資，而且自養的成本，很可能比目前全國平均一打雞蛋4.95元更貴，還得合乎法規、慎防禽流感，總之麻煩多多。

美聯社報導，家裡養約50隻雞、寫家禽部落格的作家摩爾米諾(Kathy Shea Mormino)指出，任何人只要做過些許研究，很快就會了解天下沒有白吃的雞蛋、養雞生蛋沒有便宜的事，尤其養雞前幾年，得花更多錢在安排養雞環境及雞隻；雞是極不尋常的家禽，要如何照料，有個巨大的學習曲線。

飼養成本差異極大，光以雞舍來講，約在200到2000元之間，餵食和給水器具的價格由8元到50元都有，甚至更貴，要看飼養規模及雞種而定。

雞蛋太貴，讓有些人動腦筋想在後院裡養雞下蛋。（美聯社）
雞蛋太貴，讓有些人動腦筋想在後院裡養雞下蛋。（美聯社）

禽流感會逼迫養雞場主一個月屠殺數百萬隻雞，讓市售雞蛋價格陡然變貴，全國店家雞蛋很少有足夠囤貨。因為少又貴，會讓有些人動腦筋想在後院裡養雞以資代替。

紐約州蘇福克郡(Suffolk County)獸醫學協調員裴爾茲(Kate Perz)指出，在家養雞的人數一直成長，但並非總是合乎成本效益，應先了解自己吃多少雞蛋、花多少錢，比對養雞要花多少錢。

此外養雞可能牽涉到法律問題。你想養雞，但所在的郡、鄉鎮或城市不見得准許。就算准許，可能也有上限，此外，社區和房屋設施對能否蓋雞舍可能也會設限。要親自去查分區及建築法規，不然就得去諮詢專精你所在區域法規的律師。

養雞前幾年，得花更多錢在安排養雞環境及雞隻。圖為猶他州居民薩利那斯在雞舍舖稻草。...
養雞前幾年，得花更多錢在安排養雞環境及雞隻。圖為猶他州居民薩利那斯在雞舍舖稻草。（美聯社）

再來是禽流感問題。這種疫病極易傳染，主要是水禽遷徙遺留糞便所致。野放的雞隻很容易因野鳥糞便而致感染。要極注意所飼雞隻的接觸範圍，還有是否出現染疫症狀。另外雞隻生病，不能帶進家中治療，不然會提升傳染給人類的機率。

最後便是成本效益。雞隻數目、雞舍、雞糞處理、飼料都要成本，必須仔細計算。

雞蛋 禽流感 疫情

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