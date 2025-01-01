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華裔單口相聲演員歐陽萬成擔綱「內景唐人街」 演技獲讚

編譯盧炯燊／綜合報導
歐陽萬成在「內景唐人街」中飾演的吳威利，在唐人街一家餐廳打工。(美聯社）
歐陽萬成在「內景唐人街」中飾演的吳威利，在唐人街一家餐廳打工。(美聯社）

著名華裔電影演員、單口相聲(香港稱為棟篤笑)明星歐陽萬成(Jimmy O. Yang)，在Hulu平台的串流影集「內景唐人街」（Interior Chinatown）大放異彩，再一次引起廣泛關注。

歐陽萬成（右）與影迷合影。（路透）
歐陽萬成（右）與影迷合影。（路透）

這套根據台裔美籍作家游朝凱的國家圖書獎獲獎同名小說「內景唐人街」改編的喜劇影集，在互聯網電影數據庫(Internet Movie Database，IMDb)獲得高達7.1的評分。

游朝凱在這個劇集裡親自上陣，與歐陽萬成搭檔透過各個喜劇場面，希望打破外界對華裔，尤其是唐人街的刻版印象。

歐陽萬成在「內景唐人街」中飾演的吳威利(左)在唐人街一家餐廳打工，結識了同是打工...
歐陽萬成在「內景唐人街」中飾演的吳威利(左)在唐人街一家餐廳打工，結識了同是打工者、由錢信伊飾演的蔡肥仔(右)。(美聯社）

歐陽萬成在劇中飾演的吳威利(Willis Wu)是華裔移民二代，在唐人街一家餐廳打工，父親是武術師父、哥哥是武打明星，但他自認就是個平凡亞裔男，人生就像他常充當的警匪劇背景臨時演員，卻仍胸懷主角夢。有天，當吳威利無意間目睹一起犯罪事件後，被捲入唐人街的犯罪網絡，逐漸揭開家族隱藏的秘密。

「內景唐人街」共有10集，可說是一部溫情戲仿警匪劇的嘲諷片，也巧妙的讓觀眾意識到亞裔演員所處的困境。歐陽萬成這次獲選擔綱，他表示「那個角色需要一個會講廣東話的人，我認為那是我被選中的原因」。

歐陽萬成1987年6月11日在香港出生，13歲時隨家人移民美國洛杉磯，希望他藉此受到更好的教育，當時他透過每天看三時的電視節目「Rap City」來學習英語。

他出書：讓父母失望的移民指南

2018年歐陽萬成寫了一本回憶錄，題為「如何成為美國人：讓父母失望的移民指南」（How to American : An Immigrant's Guide to Disappointing Your Parents），講述了作為一名華裔移民，違背父母的意願決心在好萊塢發展事業的經歷。

為了支持自己的喜劇事業，他在脫衣舞俱樂部打工當DJ。他從一度瀕臨被驅逐出境，到成為美國公民，再到現在成為知名亞裔演員，歐陽萬成取得了不小的成就。

他成名影音：Guess How Much?

他的單口相聲特別節目Guess How Much?及Good Deal，都在亞馬遜Prime Video上非常受歡迎。

移民 亞裔演員 華裔

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