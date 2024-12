自己花 45%嬰兒潮富豪不留財產 遠超千禧15%、X世代11%

研究顯示,嬰兒潮世代富豪傾向生前善待自己,把資產花在自己身上。(路透)

一項研究顯示,比起千禧世代與X世代百萬富翁,嬰兒潮世代富豪較無意把資產留給下一代,並且傾向生前善待自己,把資產花在自己身上。

根據國會山莊報(The Hill)報導,金融服務公司「嘉信理財集團」(Charles Schwab)調查1000位名下可投資 財富逾100萬元高收入者的資產分配計畫,公布一份研究報告,發現千禧世代與X世代富翁優先考慮將資產贈與下一代的比率,是嬰兒潮世代的兩倍多。

該報告指出,1946年至1964年出生的嬰兒潮世代之中有高達45%,打算生前花掉大部分財富,而非贈與或留給後代,遠超過千禧世代(15%)與X世代(11%);同時願意在生前將資產與後代分享的嬰兒潮世代僅占21%,遠不及千禧世代53%與X世代44%。

該報告也顯示,有意在生前提早規畫資產分配的嬰兒潮富翁占56%,也不及千禧世代(97%)與X世代(97%)。

至於願意身後為後代或其他人留下遺產的嬰兒潮世代富翁有34%、千禧世代富豪占32%,皆不及X世代45%。

該調查還發現,嬰兒潮世代富翁身後遺產總值約310萬元,比一般富翁遺產410萬元、甚至千禧世代富翁的遺產470萬元都來得少。

嘉信資產諮詢暨金融研究中心(Schwab Wealth Advisory and Schwab Center for Financial Research)資產管理總監赫什曼(Susan Hirshman)說:「令人鼓舞的是,多數繼承遺產的富人已經開始將遺產規畫訴諸正式文件,並與家人溝通。」並補充道:「除了這些基本步驟,我們也鼓勵家庭針對共同價值與資產贈與進行討論與規畫。」