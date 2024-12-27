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自己花 45%嬰兒潮富豪不留財產 遠超千禧15%、X世代11%

編譯俞仲慈／綜合報導
研究顯示，嬰兒潮世代富豪傾向生前善待自己，把資產花在自己身上。(路透）
研究顯示，嬰兒潮世代富豪傾向生前善待自己，把資產花在自己身上。(路透）

一項研究顯示，比起千禧世代與X世代百萬富翁，嬰兒潮世代富豪較無意把資產留給下一代，並且傾向生前善待自己，把資產花在自己身上。

根據國會山莊報(The Hill)報導，金融服務公司「嘉信理財集團」(Charles Schwab)調查1000位名下可投資財富逾100萬元高收入者的資產分配計畫，公布一份研究報告，發現千禧世代與X世代富翁優先考慮將資產贈與下一代的比率，是嬰兒潮世代的兩倍多。

該報告指出，1946年至1964年出生的嬰兒潮世代之中有高達45%，打算生前花掉大部分財富，而非贈與或留給後代，遠超過千禧世代(15%)與X世代(11%)；同時願意在生前將資產與後代分享的嬰兒潮世代僅占21%，遠不及千禧世代53%與X世代44%。

該報告也顯示，有意在生前提早規畫資產分配的嬰兒潮富翁占56%，也不及千禧世代(97%)與X世代(97%)。

至於願意身後為後代或其他人留下遺產的嬰兒潮世代富翁有34%、千禧世代富豪占32%，皆不及X世代45%。

該調查還發現，嬰兒潮世代富翁身後遺產總值約310萬元，比一般富翁遺產410萬元、甚至千禧世代富翁的遺產470萬元都來得少。

嘉信資產諮詢暨金融研究中心(Schwab Wealth Advisory and Schwab Center for Financial Research)資產管理總監赫什曼(Susan Hirshman)說：「令人鼓舞的是，多數繼承遺產的富人已經開始將遺產規畫訴諸正式文件，並與家人溝通。」並補充道：「除了這些基本步驟，我們也鼓勵家庭針對共同價值與資產贈與進行討論與規畫。」 

赫什曼強調說：「彼此對話有助於讓繼承人將自己視為資產管理人，而非單純的資產受贈者，才能夠對於資產、遺產取得的意義以及伴隨而來的責任有所認識。」

千禧世代與X世代富翁優先考慮將資產贈與下一代的比率，是嬰兒潮世代的兩倍多。(美聯...
千禧世代與X世代富翁優先考慮將資產贈與下一代的比率，是嬰兒潮世代的兩倍多。(美聯社）

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