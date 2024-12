國際成人能力評量：美勞工基本技能差 落後其他富國

國際成人能力評量最新報告顯示,美國勞工在制定複雜行程、判讀溫度計或上網找資料等基本技能,比不上其他富裕國家的勞工。圖為通用汽車生產線上的工人。(美聯社)

國際成人能力評量(Program for the International Assessment of Adult Competencies,PIAAC)最新公布的報告顯示,美國勞工 在制定複雜行程、判讀溫度計或上網找資料等基本技能,比不上其他富裕國家的勞工。

華爾街日報(WSJ)報導,PIAAC評估31個工業化國家或經濟體的16歲到65歲成人技能,此次共有16萬名成人應試,其中美國有4600名成人參加;這場測驗近年分別在2011年到2012年、2013年到2014年、2017年和2023年實施。

此次測驗結果顯示,美國在讀寫能力方面排名第14,在適應解決問題方面排名第15,計算能力方面排第24位。

在前述三類別中名列前茅的八個國家分別是:芬蘭、日本、瑞典、挪威、荷蘭、愛沙尼亞、比利時和丹麥。

PIAAC於2011年到2012年首次測驗以來,丹麥、英國、加拿大和德國的識字率已超越美國,而新加坡 、愛爾蘭和法國在算數方面的計算能力有所進展。

PIAAC比較全球成年勞工的技能,用以衡量工業化國家勞工的工作準備和解決問題的能力。

此次結果顯示,美國教育程度最低的勞工,在分析文本、算數和應用空間推理方面的能力較差,但教育程度最高的群體則愈來愈聰明。

聯邦機構「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics,NCES)主委卡爾(Peggy Carr)說:「中產階級美國人的技能衰退,更多人匯聚底部。」

美國學生努力追回新冠肺炎疫情 期間失去的學習進展,但與美國以外的同儕相比,美國學生的數學成績大受影響;PIAAC此次結果,凸顯應試成人也未達標,且雇主可能很難找到具備批判性思考能力的員工。

PIAAC數據顯示,數學能力比不上小學生的應試美國勞工人數,從2017年的29%增至34%;解決問題的能力也不如2017年,且美國應試勞工的平均得分低於國際水準。

疫情期間,雇主期盼的雇員技能與勞工實際具備的能力落差,愈來愈大。

在4萬名應考工程基礎的專業工程師考生當中,整體分數下降約10%。

非營利組織及其他負責考試的單位表示,大學入學考試、軍事評估和護理考試的成績也有所下降。

卡爾表示,美國人的知識鴻溝在疫情之前就存在,這可能與螢幕時間增加和閱讀習慣下降,息息相關。