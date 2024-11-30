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托兒費10年漲50% 全日托一年1.6萬讓育兒成貧窮關鍵？

編譯尤寶琪／綜合報導
在美國養兒育女的費用暴漲，算起來可能都超過了家庭住房支出或大學費用。(美聯社)
在美國養兒育女的費用暴漲，算起來可能都超過了家庭住房支出或大學費用。(美聯社)

在美國養兒育女的費用暴漲，算起來可能都超過了家庭住房支出或大學費用。

這是根據近期公布的數據所得出的結果，該數據概述了近1400萬名付費請人照顧幼年子女的美國父母們所承受的沉重經濟負擔。勞工部(Department of Labor)最新資料顯示，截至2022年，一個家庭每個幼童的全日托兒支出高達一年1萬5600元，而有嬰兒的家庭每年支出費用更是高達3萬1544元。

勞工部指出，這些金額超過了同年美國房租中位數的1萬5216元，有些家庭的年收入有近30%都用在托兒費用上；整體而言，過去十年中，托兒費用飆升了50%以上。

「Crawling Behind, America's Childcare Crisis and How to Fix It」作者哈斯佩爾(Elliot Haspel)在十月時告訴哈佛教育研究所(Harvard Graduate School of Education)：「在這個國家，有個年幼的孩子是導致貧窮的原因。它與貧窮無關，它是造成貧窮的原因。」

哈斯佩爾指出，最有可能面臨房東驅逐的人口群體「是五歲以下的非裔兒童；其中很多都與托兒有關，而非實際與住房有關。」

勞工部發現，有嬰兒的家庭以及居住在人口較多的郡或使用集中托兒服務而非家庭式照顧家庭，通常都會支付更多的育兒費用。

勞工部婦女局局長溫蒂·春勳 (Wendy Chun-Hoon，音譯)在聲明中表示：「集中式托嬰服務的中位數高於租金中位數這情況，應該受到立即關注；家庭因此而陷入困境，女性受到的影響尤其嚴重。」

超過住房、大學開銷

其他研究發現，育兒費用甚至可能超過一個普通家庭年度住房開銷，甚至比就讀州內公立大學的學費更高。

不過，雖然托兒費用占掉許多家庭收入的一大部分，但育兒相關的工資卻普遍偏低；根據聯邦數據，截至2023年5月，托兒相關工作的平均薪資為每小時15.42元，年收入略高於3萬2000元；哈斯佩爾指出，整體而言，全國兒童托育人員的薪資，是所有職業中收入最低的5%之一。

勞工部最新資料顯示，截至2022年，一個家庭每個幼童的全日托兒支出高達一年1萬5...
勞工部最新資料顯示，截至2022年，一個家庭每個幼童的全日托兒支出高達一年1萬5600元，而有嬰兒的家庭每年支出費用更是高達3萬1544元。(路透)

勞工部 租金 非裔

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