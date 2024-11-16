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人類為何愛吃碳水化合物？ 科學家稱因為「AMY1基因」

編譯陳韻涵／綜合報導
科學家發現，早在80萬年前的遠古人類就具有不只一個唾液澱粉酶「AMY1基因」複製體，這些複製體不但幫助人類高效率的消化碳水化合物，還可能是人類對碳水食物欲罷不能的原因。(美聯社)
科學家發現，早在80萬年前的遠古人類就具有不只一個唾液澱粉酶「AMY1基因」複製體，這些複製體不但幫助人類高效率的消化碳水化合物，還可能是人類對碳水食物欲罷不能的原因。(美聯社)

「科學」期刊17日發表的研究，揭開人類熱愛碳水化合物飲食的第一個基因演化遺傳證據，即人體內的唾液澱粉酶「AMY1基因」讓人類更容易消化澱粉，使碳水化合物分解成人體可轉化為能量的單醣。

有線電視新聞網(CNN)報導，康乃狄克州法明頓(Farmington)傑克森實驗室(Jackson Laboratory)和水牛城紐約州立大學(State University of New York at Buffalo)研究團隊68名古老人類的牙齒基因組(genomes)。

科學家們發現，人體內的「AMY1基因」負責產生這種唾液澱粉酶，且這種基因不只一個，而是有許多「複製體」，實際數量因人而異。

這些複製體不但幫助人類高效率的消化碳水化合物，還可能是人類對碳水食物欲罷不能的原因；若缺乏澱粉酶，人類恐怕無法消化馬鈴薯、義大利麵、米飯或麵包等澱粉食物。

此研究第一作者、傑克森實驗室科學家菲札‧耶爾馬茲(Feyza Yilmaz)表示，「我們試圖回答的主要問題是，這種複製何時發生？這就是我們開始研究古代基因組的原因。」

耶爾馬茲說：「文獻闡明，AMY1複製的數量與唾液中釋放的澱粉酶數量有所關聯，而我們如今亟欲瞭解，這是否與農業的出現相呼應，這是熱門的研究議題。」

研究團隊發現，早在4萬5000年前，比農耕人類早期的狩獵採集者(hunter-gatherers)牙齒基因中，平均有四個到八個AMY1複製體，這表明「智人」(Homo sapiens)早在農作物為人類所更耕作之前，就喜歡吃澱粉。

此外，研究團隊發現「尼安德塔人」(Neanderthals)和「丹尼索瓦人」(Denisovans)的基因組中，存在AMY1基因的複製體；丹尼索瓦人是2010年才首次被發現的已滅絕人類物種，學者專家對丹尼索瓦人的認知仍有限。

研究表明，AMY1基因在前述三個人類物種中存在多個複製體，表示在人類譜系開枝散葉之前，早已是共同祖先的共通特徵。

學者推測，這代表遠古人類早在80萬年前，就具有不只一個AMY1基因複製體，但尚不清楚該基因最初複製的時間，且不排除隨機發生的可能性。

研究團隊發現，早在「智人」(Homo sapiens)學會耕種農作物之前，就喜歡...
研究團隊發現，早在「智人」(Homo sapiens)學會耕種農作物之前，就喜歡吃澱粉。(路透)

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