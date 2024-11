人類為何愛吃碳水化合物？ 科學家稱因為「AMY1基因」

科學家發現,早在80萬年前的遠古人類就具有不只一個唾液澱粉酶「AMY1基因」複製體,這些複製體不但幫助人類高效率的消化碳水化合物,還可能是人類對碳水食物欲罷不能的原因。(美聯社)

「科學」期刊17日發表的研究,揭開人類熱愛碳水化合物飲食的第一個基因演化遺傳證據,即人體內的唾液澱粉酶「AMY1基因」讓人類更容易消化澱粉,使碳水化合物分解成人體可轉化為能量的單醣。

有線電視新聞網(CNN)報導,康乃狄克州 法明頓(Farmington)傑克森實驗室(Jackson Laboratory)和水牛城紐約州 立大學(State University of New York at Buffalo)研究團隊68名古老人類的牙齒基因組(genomes)。

科學家們發現,人體內的「AMY1基因」負責產生這種唾液澱粉酶,且這種基因不只一個,而是有許多「複製體」,實際數量因人而異。

這些複製體不但幫助人類高效率的消化碳水化合物,還可能是人類對碳水食物欲罷不能的原因;若缺乏澱粉酶,人類恐怕無法消化馬鈴薯、義大利 麵、米飯或麵包等澱粉食物。

此研究第一作者、傑克森實驗室科學家菲札‧耶爾馬茲(Feyza Yilmaz)表示,「我們試圖回答的主要問題是,這種複製何時發生?這就是我們開始研究古代基因組的原因。」

耶爾馬茲說:「文獻闡明,AMY1複製的數量與唾液中釋放的澱粉酶數量有所關聯,而我們如今亟欲瞭解,這是否與農業的出現相呼應,這是熱門的研究議題。」

研究團隊發現,早在4萬5000年前,比農耕人類早期的狩獵採集者(hunter-gatherers)牙齒基因中,平均有四個到八個AMY1複製體,這表明「智人」(Homo sapiens)早在農作物為人類所更耕作之前,就喜歡吃澱粉。

此外,研究團隊發現「尼安德塔人」(Neanderthals)和「丹尼索瓦人」(Denisovans)的基因組中,存在AMY1基因的複製體;丹尼索瓦人是2010年才首次被發現的已滅絕人類物種,學者專家對丹尼索瓦人的認知仍有限。

研究表明,AMY1基因在前述三個人類物種中存在多個複製體,表示在人類譜系開枝散葉之前,早已是共同祖先的共通特徵。