我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

地球孤獨嗎? 天體生物學家新書探索「宇宙的祕密生命」

編譯周芳苑／綜合報導
新書「宇宙的祕密生命」封面，讀者雖然無法從中找到有關身處宇宙是否孤獨的明確答案，卻會對專注研究並一步步接近答案的大規模科學努力，有全新認識。(美聯社)
新書「宇宙的祕密生命」封面，讀者雖然無法從中找到有關身處宇宙是否孤獨的明確答案，卻會對專注研究並一步步接近答案的大規模科學努力，有全新認識。(美聯社)

在非營利組織SETI協會卡爾薩根研究中心(Carl Sagan Center for Research)擔任主任的天體生物學家娜塔莉．卡布羅爾(Nathalie A. Cabrol)最近寫了一本書，探討「宇宙的祕密生命」，讀者雖然無法從中找到有關身處宇宙是否孤獨的明確答案，卻會對專注研究並一步步接近答案的大規模科學努力，有全新認識。

新書書名暫譯為「宇宙的祕密生命：一位天體生物學家尋找生命的起源與前沿」(The Secret Life of the Universe: An Astrobiologist’s Search for the Origins and Frontiers of Life)。

卡布羅爾寫道，我們正處於「天體生物學的黃金時代」(golden age of astrobiology)，這本書對於天體生物學領域的相關人士來說，是令人敬畏且清晰的入門讀物。書中有韋伯太空望遠鏡(Webb Space Telescope)拍攝的影像，讓這個黃金時代鮮明呈現，改變大眾對宇宙的理解。

從月球到反映電影「星際大戰」(Star Wars)場景裡的行星，卡布羅爾帶領讀者對宇宙和科學家不斷追尋的生命構建模組，進行描述性之旅。

卡布羅爾的寫作、以及為了讓公眾對宇宙浩瀚有更多認識所做的種種努力，讓人自然而然聯想到美國著名天文學家薩根(Carl Edward Sagan)，正如同薩根，卡布羅爾提出令人信服的理由，足可解釋為什麼人們在宇宙中可能並不孤單。

卡布羅爾也對未來的太空任務提出令人嚮往的預覽，這些太空任務也許可進一步回答我們在宇宙可能不孤單的問題。

但是，這本書最重要的是卡布羅爾描闡明了對宇宙生命特性的了解 ，可能有助於凸顯我們需要解決目前看來是孤獨地球所面臨的挑戰。

韋伯太空望遠鏡

上一則

8天任務→逾2個月 NASA正考慮：讓2太空人搭SpaceX回來

下一則

沙門氏菌黃瓜流入市場 致31州至少449人病倒

延伸閱讀

迪士尼600億投資戰略曝光 從樂園到虛擬宇宙擴大商機

迪士尼600億投資戰略曝光 從樂園到虛擬宇宙擴大商機
逃脫地球的速度

逃脫地球的速度
滯留太空站2太空人 歸期恐拖到明年2月

滯留太空站2太空人 歸期恐拖到明年2月
地球發燒 氣溫連刷新高 健康專家示警

地球發燒 氣溫連刷新高 健康專家示警

熱門新聞

豪華郵輪的噸位在過去20年間翻倍，恐帶來潛在環境威脅。圖為皇家加勒比郵輪公司打造的全球第二大郵輪「海上烏托邦」7月19日啟航。(美聯社)

比鐵達尼號大8倍 巨型郵輪碳排失控

2024-08-13 22:30
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。(路透)

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

2024-08-10 03:30
前眾院議長裴洛西(左)受訪砲轟前澳洲總理吉亭(右)說台灣是「中國的不動產」是「愚蠢發言」，被吉亭反嗆2022年訪台「魯莽放縱」。(路透、美聯社資料照)

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

2024-08-13 09:00
全美有31州及華府爆發黃瓜遭沙門氏菌(salmonella)感染事件，造成至少449人病倒，其中125人嚴重腹瀉、嘔吐、發燒，必須住院治療。(美聯社)

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

2024-08-16 20:05
今年總統大選兩位候選人川普與賀錦麗。美聯社

最新民調顯示 賀錦麗幾乎所有搖擺州都領先川普

2024-08-14 15:17
美國的新冠病毒監測指標已經出現警訊，但目前疏於檢測及接種疫苗。（美聯社）

84國現夏季新冠疫情浪潮 美死亡人數最多 不檢測、不接種成隱憂

2024-08-13 20:40

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路