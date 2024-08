地球孤獨嗎? 天體生物學家新書探索「宇宙的祕密生命」

新書「宇宙的祕密生命」封面,讀者雖然無法從中找到有關身處宇宙是否孤獨的明確答案,卻會對專注研究並一步步接近答案的大規模科學努力,有全新認識。(美聯社)

在非營利組織SETI協會卡爾薩根研究中心(Carl Sagan Center for Research)擔任主任的天體生物學家娜塔莉.卡布羅爾(Nathalie A. Cabrol)最近寫了一本書,探討「宇宙的祕密生命」,讀者雖然無法從中找到有關身處宇宙是否孤獨的明確答案,卻會對專注研究並一步步接近答案的大規模科學努力,有全新認識。

新書書名暫譯為「宇宙的祕密生命:一位天體生物學家尋找生命的起源與前沿」(The Secret Life of the Universe: An Astrobiologist’s Search for the Origins and Frontiers of Life)。

卡布羅爾寫道,我們正處於「天體生物學的黃金時代」(golden age of astrobiology),這本書對於天體生物學領域的相關人士來說,是令人敬畏且清晰的入門讀物。書中有韋伯太空望遠鏡 (Webb Space Telescope)拍攝的影像,讓這個黃金時代鮮明呈現,改變大眾對宇宙的理解。

從月球到反映電影「星際大戰」(Star Wars)場景裡的行星,卡布羅爾帶領讀者對宇宙和科學家不斷追尋的生命構建模組,進行描述性之旅。

卡布羅爾的寫作、以及為了讓公眾對宇宙浩瀚有更多認識所做的種種努力,讓人自然而然聯想到美國著名天文學家薩根(Carl Edward Sagan),正如同薩根,卡布羅爾提出令人信服的理由,足可解釋為什麼人們在宇宙中可能並不孤單。

卡布羅爾也對未來的太空任務提出令人嚮往的預覽,這些太空任務也許可進一步回答我們在宇宙可能不孤單的問題。

但是,這本書最重要的是卡布羅爾描闡明了對宇宙生命特性的了解 ,可能有助於凸顯我們需要解決目前看來是孤獨地球所面臨的挑戰。