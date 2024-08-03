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早期發現病徵？ 全身MRI掃描要價2500元 醫界說沒必要

記者張聲肇／綜合報導
新創公司Prenuvo提供的全身核磁共振掃描，號稱可早期發現病徵，每次費用2500元，許多名人趨之若鶩，但專家卻說沒必要。(美聯社)
新創公司Prenuvo提供的全身核磁共振掃描，號稱可早期發現病徵，每次費用2500元，許多名人趨之若鶩，但專家卻說沒必要。(美聯社)

號稱可早期發現病徵的全身核磁共振掃描(MRI)，雖然每次要價2500元，但如金卡戴珊(Kim Kardashian)等名人仍趨之若鶩，甚至代為推廣，專家卻說沒必要，消費者如何選擇？

新創公司Prenuvo提供的核磁共振掃描，依項目多寡，收費1000元到2500元不等，全都不在保險範圍，消費者只得自掏腰包。名媛卡戴珊去年上網秀她在Prenuvo掃描的結果。

很多醫療專家說，這些公司販售的是「昂貴、未經證明有效的科技」，檢查結果可能引發無端的擔憂，導致無必要的治療。當然，也會推高美國醫療體系的成本。

核磁共振掃描是利用磁場原理，「拍攝」器官、骨骼等人體組織內部的影像，特色是不利用輻射顯影。醫生診療癌症、腦部受傷、血管斷裂等症狀時，會叫病人去做核磁共振檢查。全身掃描約需一小時。

某些醫學會會建議諸如具基因遺傳癌症風險的人，定期做全身掃描。德州大學癌症中心副院長霍克(Ernest Hawk)說，核磁共振掃描對特定風險族群確實有幫助，但一般風險的人用做早期診斷，就會碰到很多還沒有答案的問題。

Prenuvo聲稱自己的MRI可掃描出500種普通檢查查不出來的病兆，醫務長杜蘭(Daniel Durand)說，「我們想讓大家有機會積極處理自己的健康問題。」

放射線專家指出，MRI在沒有病兆的人身上發現癌症腫瘤、腦動脈瘤等嚴重問題的機會很低，通常只照得出無傷大雅的細胞增生，要確定是否罹癌，還是要做更多檢查、諮詢甚至動手術。

俄亥俄州魏克斯諾醫學中心放射科專家馬卡瑞(Mina Makary)說，MRI掃描反而可能讓病人產生更大的心理壓力或痛創，包括額外的檢測費用，以及可能有風險的醫療程序。

美國放射科學會不建議沒有疾病徵兆的人做MRI掃描，因為「沒有列檔的證據顯示這個技術具醫療成本效益，或能有效延長壽命。」食藥局也沒有核准MRI掃描機當作預防疾病的檢查工具，不過醫生可自由運用。

Prenuvo計畫累積10萬人掃描後的健康紀錄，最快2034年提出報告。

Prenuvo聲稱其MRI全身掃描可找出500種普通檢查看不出來的病兆。(美聯社...
Prenuvo聲稱其MRI全身掃描可找出500種普通檢查看不出來的病兆。(美聯社)

癌症 俄亥俄州 檢測

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