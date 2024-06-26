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全美廢棄農地建地圖庫 助改種綠能作物重新利用

編譯俞仲慈／綜合報導
新建立的全美廢棄耕地地圖庫，有助於耕地重新利用，種植綠能作物，讓土地恢復生氣，減緩氣候變遷帶來的影響；圖為亞利桑納州因乾旱而被廢棄的農田。(美聯社)
新建立的全美廢棄耕地地圖庫，有助於耕地重新利用，種植綠能作物，讓土地恢復生氣，減緩氣候變遷帶來的影響；圖為亞利桑納州因乾旱而被廢棄的農田。(美聯社)

「環境研究快報」(Environmental Research Letters)近期刊載的研究指出，建立全美廢棄耕地地圖庫，有助於耕地重新利用，種植高粱等綠能作物，讓土地恢復生氣，減緩氣候變遷帶來的影響。

由奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)教授謝揚華(Yanhua Xie，音譯)與麥迪遜威斯康辛大學(UW–Madison)「可續發展暨全球環境中心」(Center for Sustainability and the Global Environment)科學家拉克(Tyler Lark)領導的研究團隊，收集1986年至2018年全國近20億畝土地的衛星資料，透過最新雲端運算技術，成功繪製全美廢棄農地地圖庫。

拉克表示，廢棄農地地圖標示所在位置準確度高達十分之九，連廢棄年份準確率也達65%：「這是目前辨識率最高的分析地圖，可以看到農田所在地每一塊、每一畝景觀。」

研究團隊發現，過去32年來全國累計有超過3000萬畝廢棄農地，多數集中在北美大平原(Great Plains)、伊利諾伊州南部與墨西哥灣之間的密西西比河沿岸，而且一半以上變成牧場或草地，約三分之一是灌木叢、森林、濕地等，幾乎不太可能復耕。

研究還發現，只有不到五分之一廢棄土地被納入聯邦農業部土地儲備計畫保護範圍。

拉克強調：「廢棄土地有各種利用方式，無論太陽能光電、農業光伏、生物燃料開發或就算只有恢復自然生態，都是廢棄農地利用的絕佳選項。」例如廢棄農田可改種柳枝稷(switchgrass)或高粱等綠能作物，以取代石化燃料。

拉克指出：「如果能夠了解廢棄土地的位置與特性，就能夠了解它們對於減緩氣候變遷的真正潛力。」並強調：「若在根本沒有農業生產的地方，或許更適合安裝太陽能設備。」

由聯邦能源部贊助的廢棄農地地圖可以自「五大湖生物能源研究中心」(GLBRC)農田互動地圖取得，該地圖還附帶農田擴張與灌溉趨勢參考數據。

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