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搭客運渡輪 通勤、外出新選擇

編譯俞仲慈／綜合報導
客運渡輪已深入通勤與旅遊交通，成為民眾出門的新選擇。(歐新社)
客運渡輪已深入通勤與旅遊交通，成為民眾出門的新選擇。(歐新社)

向來被忽視的客運渡輪在疫情結束後，突然起死回生，不但可以避開擁擠的交通尖峰，而且配合碼頭興建，順勢掀起濱海社區的開發熱潮。

根據紐約時報報導，位於華盛頓州普吉灣(Puget Sound)的布雷默頓(Bremerton)發展快速，最近耗資1億4100萬元推出客運高速渡輪，只需30分鐘即可抵達西雅圖市中心，比之前貨運渡輪所需一小時，足足省下一半時間。

華盛頓大學旗下華盛頓州運輸中心(Washington State Transportation Center)臨時主任艾弗里(Ryan Avery)表示，客運渡輪已深入通勤與旅遊交通，成為民眾出門的新選擇：「他們搭渡輪是為了購物或是觀看足球、棒球比賽。」並強調：「交通方式出現變化，大家想要更快的服務。」

由於碼頭與濱海住宅社區完工，加上西雅圖房價高漲，自2020年開始有大批居民遷入布雷默頓，人口增加6%；過去七年來，包括布雷默頓在內共有三條客運渡輪航線往返西雅圖，2023年搭乘人次逾100萬，比前一年增加37%。

新澤西州卡特萊特市(Carteret)在市長雷曼(Daniel J. Reiman)全力推動下，耗資10億元在閒置60年的工廠舊址，興建住宅、飯店、商場與餐廳等住商辦合一的濱海社區，設有一座碼頭，提供往返曼哈頓航程20分鐘的客運渡輪運輸，預計明年起營運。

加州舊金山金銀島(Treasure Island)利用一塊海軍基地舊址，興建包括8000間公寓、公園、商場等大型社區，而且搭乘客運渡輪到市中心只需短短10分鐘，建商Wilson Meany負責人米尼(Chris Meany)表示：「結合島上居民與美麗海灣，沒有比渡輪更直接的方式，而且可以避免交通堵塞。」

麻州林恩市(Lynn)去年6月至10月間，推出客運渡輪前往波士頓的中央碼頭，只需35分鐘，於是有建商買下碼頭附近閒置40年的空地興建住宅，開發業者考德爾(Jim Cowdell)表示：「受惠於渡輪，房屋銷售一空，因為只要走兩分鐘跳上渡輪就可以到波士頓。」

客運渡輪不但可以避開擁擠的交通尖峰，而且配合碼頭興建，順勢掀起濱海社區的開發熱潮...
客運渡輪不但可以避開擁擠的交通尖峰，而且配合碼頭興建，順勢掀起濱海社區的開發熱潮。圖為大批車輛等待駛上渡輪。(路透)

西雅圖 華盛頓州 波士頓

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