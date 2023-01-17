20萬人分析資料顯示：多運動 染疫死亡率、併發症都降低

新冠疫情期間，許多人即使戴著口罩也要運動。最新研究發現，經常運動鍛鍊的人即使罹患新冠肺炎，住院率和死亡率都比較低，感染後較少出現嚴重併發症。(路透)

最新研究發現，經常運動鍛鍊的人即使罹患新冠肺炎，住院率和死亡率都比較低，因為運動可改善健康水平，感染新冠病毒後較少出現嚴重併發症。

以往的研究顯示，運動與感染後的症狀輕重有關；最新研究進一步指出，即使年齡和健康都處於高風險的人，只要經常運動，即使感染後症狀也會比較輕。

「美國預防醫學 期刊」(American Journal of Preventive Medicine)研究了近20萬新冠病例，分析每周的運動時間、確診90天內的住院人數、轉重症人數和死亡人數等數據，得出以上結論。

研究作者之一、聖地牙哥加州大學 公共衛生教授薩里斯(Jim Sallis)說，幾乎所有年齡層的群體中，大量體育活動都與較低的新冠死亡率和住院率有關，經常運動的70歲長者雖然比經常運動的40歲中年人更易於感染新冠，但他們的住院率和死亡率都低於不運動的同齡族群。

薩里斯說：「經常運動不必然是跑步和流汗，而是出門散步。越來越多的證據顯示，鍛鍊身體對某些嚴重疾病具有保護作用。」

亞利桑納大學研究運動免疫的教授辛普森(Richard Simpson)說，運動可增加人體免疫系統的活力，讓免疫細胞重新分布體內，並透過識別和殺死被感染的細胞來增強免疫力。對於沒有運動的人，病毒會在他們的體內大量複製，從而導致症狀加重。

運動有助於釋放調節發炎症狀的細胞因子，降低染疫後出現的發炎、慢性炎症與新冠重症，尤其是肺炎。

研究資料是2021年5月疫情 爆發後開始收集的，儘管當時的疫苗剛問世，尚未出現後來爆發的數輪疫情，但研究人員認為，研究結果仍具有廣泛適用性。

紐約市運動醫學開業醫生梅佐(Jordan Metzl)說：「運動的效果與許多藥物一樣，而且對人體沒有副作用，希望民眾每天鍛鍊。」