我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

20萬人分析資料顯示：多運動 染疫死亡率、併發症都降低

編譯孫梁／綜合16日電
新冠疫情期間，許多人即使戴著口罩也要運動。最新研究發現，經常運動鍛鍊的人即使罹患新冠肺炎，住院率和死亡率都比較低，感染後較少出現嚴重併發症。(路透)
新冠疫情期間，許多人即使戴著口罩也要運動。最新研究發現，經常運動鍛鍊的人即使罹患新冠肺炎，住院率和死亡率都比較低，感染後較少出現嚴重併發症。(路透)

最新研究發現，經常運動鍛鍊的人即使罹患新冠肺炎，住院率和死亡率都比較低，因為運動可改善健康水平，感染新冠病毒後較少出現嚴重併發症。

以往的研究顯示，運動與感染後的症狀輕重有關；最新研究進一步指出，即使年齡和健康都處於高風險的人，只要經常運動，即使感染後症狀也會比較輕。

「美國預防醫學期刊」(American Journal of Preventive Medicine)研究了近20萬新冠病例，分析每周的運動時間、確診90天內的住院人數、轉重症人數和死亡人數等數據，得出以上結論。

研究作者之一、聖地牙哥加州大學公共衛生教授薩里斯(Jim Sallis)說，幾乎所有年齡層的群體中，大量體育活動都與較低的新冠死亡率和住院率有關，經常運動的70歲長者雖然比經常運動的40歲中年人更易於感染新冠，但他們的住院率和死亡率都低於不運動的同齡族群。

薩里斯說：「經常運動不必然是跑步和流汗，而是出門散步。越來越多的證據顯示，鍛鍊身體對某些嚴重疾病具有保護作用。」

亞利桑納大學研究運動免疫的教授辛普森(Richard Simpson)說，運動可增加人體免疫系統的活力，讓免疫細胞重新分布體內，並透過識別和殺死被感染的細胞來增強免疫力。對於沒有運動的人，病毒會在他們的體內大量複製，從而導致症狀加重。

運動有助於釋放調節發炎症狀的細胞因子，降低染疫後出現的發炎、慢性炎症與新冠重症，尤其是肺炎。

研究資料是2021年5月疫情爆發後開始收集的，儘管當時的疫苗剛問世，尚未出現後來爆發的數輪疫情，但研究人員認為，研究結果仍具有廣泛適用性。

紐約市運動醫學開業醫生梅佐(Jordan Metzl)說：「運動的效果與許多藥物一樣，而且對人體沒有副作用，希望民眾每天鍛鍊。」

醫學 疫情 加州大學

上一則

接連切除兩處皮膚癌細胞 第一夫人倡議加強抗癌

下一則

各地紀念金恩誕辰 女兒痛心金恩遺志被遺忘

延伸閱讀

中國馬克思理論學者嗆：染疫再死500萬人又如何？

中國馬克思理論學者嗆：染疫再死500萬人又如何？
中國新冠疫情飆升 WHO建議監測超額死亡率

中國新冠疫情飆升 WHO建議監測超額死亡率
專家：染疫數 中國不到20天走完別國3年路

專家：染疫數 中國不到20天走完別國3年路
新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%

新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%

熱門新聞

2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

2023-01-12 20:36
出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

2023-01-13 18:53
開設線上課程是工時不長但有利可圖的副業。(取材自YouTube)

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

2023-01-11 22:27
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

2023-01-15 20:34
紐約華埠東百老匯街(East Broadway)上一處未掛招牌的機構，疑似中國在全球各地設置的百餘處海外警察局之一。(擷自Google Maps)

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

2023-01-12 09:19

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能