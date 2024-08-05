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普亭換囚套路 抓美國人換俄國殺手

編譯潘勛／綜合報導
俄羅斯聯邦安全局殺手柯拉希可夫(左)透過美俄換囚獲釋後，返抵莫斯科機場，普亭總統(右)親自接機。(美聯社)
俄羅斯聯邦安全局殺手柯拉希可夫(左)透過美俄換囚獲釋後，返抵莫斯科機場，普亭總統(右)親自接機。(美聯社)

美俄換囚1日子夜落幕，獲得自由的美國人在安德魯基地步下飛機，擁抱家人，拜登總統也等在機場停機坪，看似快樂收場；但專家表示，俄羅斯總統普亭專門抓拿無辜的美國人，交換己方被捕的殺手，反應俄國與西方截然相反的心態，可能對接下來多年的世界舞台有深遠影響。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，白宮誇稱這次換囚是外交壯舉，有多個美國盟邦參與，磋商耗時數月，直到7月最後幾天才出結果。許多俄方觀察家都很吃驚，莫斯科居然會此時就推動這次交易，而非等到美國大選之後，看看美國會不會選出一個較聽話的政府。

但智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)學者柏格曼(Max Bergmann)指出，美國大選即將到來，反而可能鼓勵克里姆林宮結束此事。他指出，若四個月後政權易手，要像這樣的交易該如何敲定？還得從零做起，無論當選的是賀錦麗還是川普，因此他瞧出選舉造出一定程度的強制行動。

柏格曼表示，美俄除各自取回國民以外，這次換囚讓雙方都取得機會，釋出訊息，傳達國家最看重什麼；他指出這次不光美國人取得自由，還有七名俄國政治活躍人士、人權捍衛者，他認為這可以向俄國民眾釋出訊息：美國依然在意俄國的未來。

「保衛民主基金會」(Foundation for the Defense of Democracies)學者哈迪(John Hardie)指出，俄國最看重的是柯拉希可夫(Vadim Krasikov)這樣的俄國聯邦安全局幹員，他在德國殺死莫斯科的敵人而服無期徒刑；莫斯科藉此向國內民眾釋出極不相同的訊息。

哈迪表示，俄方拯求自己的情報官員，代統治階級而採行動對付西方的人，這麼做的利益在向俄國人民展示，只要替俄國政府做事，就算被捕，莫斯科也會奔走拯救。

哈迪表示，這樣會讓替克里姆林宮做壞事的人膽子大起來，而且進一步讓普亭起心動念，抓美國人當囚犯來換取自己的好處；「假如他要的人都能弄回來，而且他能抓美國人當人質」，普亭未來還會那麼做。

俄國 普亭 拜登

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