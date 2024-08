普亭換囚套路 抓美國人換俄國殺手

俄羅斯聯邦安全局殺手柯拉希可夫(左)透過美俄換囚獲釋後,返抵莫斯科機場,普亭總統(右)親自接機。(美聯社)

美俄換囚1日子夜落幕,獲得自由的美國人在安德魯基地步下飛機,擁抱家人,拜登 總統也等在機場停機坪,看似快樂收場;但專家表示,俄羅斯總統普亭 專門抓拿無辜的美國人,交換己方被捕的殺手,反應俄國 與西方截然相反的心態,可能對接下來多年的世界舞台有深遠影響。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,白宮誇稱這次換囚是外交壯舉,有多個美國盟邦參與,磋商耗時數月,直到7月最後幾天才出結果。許多俄方觀察家都很吃驚,莫斯科居然會此時就推動這次交易,而非等到美國大選之後,看看美國會不會選出一個較聽話的政府。

但智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)學者柏格曼(Max Bergmann)指出,美國大選即將到來,反而可能鼓勵克里姆林宮結束此事。他指出,若四個月後政權易手,要像這樣的交易該如何敲定?還得從零做起,無論當選的是賀錦麗還是川普,因此他瞧出選舉造出一定程度的強制行動。

柏格曼表示,美俄除各自取回國民以外,這次換囚讓雙方都取得機會,釋出訊息,傳達國家最看重什麼;他指出這次不光美國人取得自由,還有七名俄國政治活躍人士、人權捍衛者,他認為這可以向俄國民眾釋出訊息:美國依然在意俄國的未來。

「保衛民主基金會」(Foundation for the Defense of Democracies)學者哈迪(John Hardie)指出,俄國最看重的是柯拉希可夫(Vadim Krasikov)這樣的俄國聯邦安全局幹員,他在德國殺死莫斯科的敵人而服無期徒刑;莫斯科藉此向國內民眾釋出極不相同的訊息。

哈迪表示,俄方拯求自己的情報官員,代統治階級而採行動對付西方的人,這麼做的利益在向俄國人民展示,只要替俄國政府做事,就算被捕,莫斯科也會奔走拯救。

哈迪表示,這樣會讓替克里姆林宮做壞事的人膽子大起來,而且進一步讓普亭起心動念,抓美國人當囚犯來換取自己的好處;「假如他要的人都能弄回來,而且他能抓美國人當人質」,普亭未來還會那麼做。