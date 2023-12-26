小甘迺迪亞利桑納州颳旋風 吸引不信任體制選民

前總統的侄兒小羅勃‧甘迺迪，吸引不少不信任體制的選民，可能對民主、共和兩大傳統政黨的總統候選人構成不小威脅。(美聯社)

前總統約翰‧甘迺迪的侄兒小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)日前在鳳凰城演說，吸引不少不信任體制的選民，在亞利桑納引起一陣小旋風；他若能在猶他州 複製同樣效果，可能對民主、共和兩大傳統政黨的總統候選人構成不小威脅。

不信任媒體、企業和政府的選民愈來愈多，鳳凰城48歲的藥劑師萊蒙(Gilbert Limon)聽了小甘迺迪的演說後，認為他是當今政壇上唯一「講真話」的政治人物，「把我們當成年人。他告訴我們我們該知道的事情，不像其他政客，只給我們片段資訊，遷就其政治議程，這種政客，我受夠了。」

美聯社報導，民眾對體制不滿的情緒，讓小甘迺迪和「無標記」第三黨運動得以在夾縫中求發展，特別是小甘迺迪在搖擺州吸引夠多選民的話，可能對最後2024大選結果造成難以預測的影響。拜登 和川普的策士群都很擔心，小甘迺迪若以獨立候選人的身分出現在2024年的選票上，可能吸走不少原本會投給兩大黨的選民。

過去的第三黨候選人都不成氣候，因為缺乏像甘迺迪家族這麼響亮的名號，也沒有小甘迺迪現有的支持群眾網絡。他到亞利桑納州 ，就是為了打響名號，收集超過100萬民眾的簽名，擠進總統候選人的行列。

每州關於第三黨候選人出線的法規不同，小黨候選人要克服重重難關，才可能達成目標。獨立候選人的競選團隊要收集足夠的簽名，還要有律師團隊挑戰各州的選舉法規，對付阻撓小黨候選人出線的勢力。

小甘迺迪的超級政治行動委員會名為「2024美國價值」，誓言籌足1500萬元，讓他出現在10州初選選票上，成為正式候選人。他的律師團隊在猶他州已為他贏得初步戰果，讓副州長把小甘迺迪是否符合參選資格的期限從元月延到3月。

民主黨家族出身的小甘迺迪，卻和極右派比較合得來，可能搶走不少陰謀論和孤立主義者的選票。