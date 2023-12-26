我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

小甘迺迪亞利桑納州颳旋風 吸引不信任體制選民

記者張聲肇／綜合報導
前總統的侄兒小羅勃‧甘迺迪，吸引不少不信任體制的選民，可能對民主、共和兩大傳統政黨的總統候選人構成不小威脅。(美聯社)
前總統的侄兒小羅勃‧甘迺迪，吸引不少不信任體制的選民，可能對民主、共和兩大傳統政黨的總統候選人構成不小威脅。(美聯社)

前總統約翰‧甘迺迪的侄兒小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)日前在鳳凰城演說，吸引不少不信任體制的選民，在亞利桑納引起一陣小旋風；他若能在猶他州複製同樣效果，可能對民主、共和兩大傳統政黨的總統候選人構成不小威脅。

不信任媒體、企業和政府的選民愈來愈多，鳳凰城48歲的藥劑師萊蒙(Gilbert Limon)聽了小甘迺迪的演說後，認為他是當今政壇上唯一「講真話」的政治人物，「把我們當成年人。他告訴我們我們該知道的事情，不像其他政客，只給我們片段資訊，遷就其政治議程，這種政客，我受夠了。」

美聯社報導，民眾對體制不滿的情緒，讓小甘迺迪和「無標記」第三黨運動得以在夾縫中求發展，特別是小甘迺迪在搖擺州吸引夠多選民的話，可能對最後2024大選結果造成難以預測的影響。拜登和川普的策士群都很擔心，小甘迺迪若以獨立候選人的身分出現在2024年的選票上，可能吸走不少原本會投給兩大黨的選民。

過去的第三黨候選人都不成氣候，因為缺乏像甘迺迪家族這麼響亮的名號，也沒有小甘迺迪現有的支持群眾網絡。他到亞利桑納州，就是為了打響名號，收集超過100萬民眾的簽名，擠進總統候選人的行列。

每州關於第三黨候選人出線的法規不同，小黨候選人要克服重重難關，才可能達成目標。獨立候選人的競選團隊要收集足夠的簽名，還要有律師團隊挑戰各州的選舉法規，對付阻撓小黨候選人出線的勢力。

小甘迺迪的超級政治行動委員會名為「2024美國價值」，誓言籌足1500萬元，讓他出現在10州初選選票上，成為正式候選人。他的律師團隊在猶他州已為他贏得初步戰果，讓副州長把小甘迺迪是否符合參選資格的期限從元月延到3月。

民主黨家族出身的小甘迺迪，卻和極右派比較合得來，可能搶走不少陰謀論和孤立主義者的選票。

猶他州 拜登 亞利桑納州

上一則

薪酸…近4成美國工薪族聖誕假日也上班

下一則

第一夫人吉兒前發言人頻爆料 白宮幕僚不滿

延伸閱讀

2023全球最佳機場在阿曼 歐美機場擠不進前10名

2023全球最佳機場在阿曼 歐美機場擠不進前10名
拘留中心爆滿 亞利桑納州無證移民街頭直接獲釋

拘留中心爆滿 亞利桑納州無證移民街頭直接獲釋
拜登和川普都沒吸引力 獨立候選人小甘迺迪異軍突起

拜登和川普都沒吸引力 獨立候選人小甘迺迪異軍突起
聯邦無作為 亞利桑納州長派國民兵邊界協阻移民

聯邦無作為 亞利桑納州長派國民兵邊界協阻移民

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

2023-12-19 22:16
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

2023-12-20 12:23
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

2023-12-20 11:26

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢