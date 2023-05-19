我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

台5億高中生離奇死 律師剖析：不可能已繼承遺產

德桑提斯告訴金主：川普贏不了 2024是我和拜登對決

編譯陳韻涵／綜合19日電
預定下周宣布參選共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯(中)訪問新罕布夏州，與選民攀談。(美聯社)
預定下周宣布參選共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯(中)訪問新罕布夏州，與選民攀談。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)預計下周會正式宣布投入2024年總統大選，尋求共和黨提名；他19日在新罕布夏州的活動上張揚他在佛州對抗「覺醒」文化、迪士尼，和對抗新冠疫情防疫措施的做法，藉此凸顯他的政績，回擊前總統川普

率先宣布投入選戰，爭取共和黨提名的川普經常嘲笑德桑提斯「不誠實」，而川普在全國民調中領先。

德桑提斯18日也在電話會議中告訴金主與支持者，只有三位「可靠的」參選人，但只有他能夠贏得共和黨初選和總統大選。

紐約時報報導，德桑提斯18日在超級政治行動委員會「絕不退卻」(Never Back Down)舉辦的活動中，透過視訊會議告訴金主，「你們此刻基本上有三個可靠人選，拜登(總統)、川普(前總統)和我；我認為其中兩位有機會選總統(獲得黨內提名)，拜登和我，根據目前搖擺州的數據，對川普而言並不樂觀，這很難克服，人們不容易對他改觀。」

三位知情人士透露，德桑提斯可能在下周正式宣布競選總統，而紐時記者旁聽到前述談話。

華爾街日報率先報導，德桑提斯可能在25日於邁阿密向聯邦選舉委員會提交參選宣告文件，其中會揭露他的財務狀況，而他必須宣布參選才能對外募集競選經費。 

消息人士透露，德桑提斯很可能在宣布參選時發布一段影片，未來幾周則會到初選州跑行程。

德桑提斯稱讚許多川普的政策，但也不避諱的說，拜登已經撤銷諸多措施。他說，「企業與媒體希望川普獲得黨內提名」，暗諷「兩位總統」都把砲口對準他。

德桑提斯引述一名愛阿華州選民的說法表示，「你知道的，川普是有頭有臉的人物，我們喜歡他的政策，但不欣賞他的價值，而我們喜歡你的政策，但也想知道，你是否與我們的價值觀不謀而合。」

德桑提斯自稱努力協助共和黨，但川普及其他黨內同僚不斷攻擊他。德桑提斯直言，「他們只為自己募款」，譴責川普去年期中選舉時，坐擁大筆政治獻金卻未盡力幫助他人。

德桑提斯在視訊會議中並未接受提問，且是唯一的發言者；他表示，外界數月來對他的批評，他將很快得以回應，暗示他將成為一位候選人。

他說：「當我們說我們要做某件事情的時候，我們會去做且做好。」

德桑提斯 川普 提名

上一則

美晶片計畫大受追捧 申請補助的公司家數破300

延伸閱讀

拜登支持提供先進戰機給烏克蘭及培訓基輔飛行員

拜登支持提供先進戰機給烏克蘭及培訓基輔飛行員
紐時：喬州檢方動作透露八月上旬可能起訴川普

紐時：喬州檢方動作透露八月上旬可能起訴川普
拜登預告拜習會 時間未定 美中商務部長下周先會面

拜登預告拜習會 時間未定 美中商務部長下周先會面
角逐2024總統大選 傳佛州州長德桑提斯下週正式參選

角逐2024總統大選 傳佛州州長德桑提斯下週正式參選

熱門新聞

（美聯社）

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

2023-05-12 15:01
中國駐美國大使館宣布，根據美中「對等原則」，美國公民赴華簽證費用自本月30日起調漲為185美元。（路透）

美公民赴中國簽證費 月底漲價

2023-05-17 09:31
根據招聘網站Indeed所列舉目前年薪最高的五大技職工作，超音波醫檢師位居榜首，全國平均年薪達14萬1126元，學歷要求僅需副學士學位。(路透)

無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

2023-05-16 19:07
潘尼(Daniel Penny)在律師的陪同下到警局投案。(美聯社)

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

2023-05-12 09:46
台灣前駐美代表高碩泰出版新書「從三等秘書到駐美代表：一個台灣外交官的雜憶」，以外交官視角，描繪台灣蛻變轉型及國際處境的起伏跌宕。(中央社)

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

2023-05-13 11:22
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。（路透）

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

2023-05-19 07:21

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國