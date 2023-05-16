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蘇維思提名勞工部長案卡關 拜登動員官員遊說黨籍國會議員支持

編譯俞仲慈／綜合15日電
圖為勞工部長被提名人蘇維思4月20日出席參院提名聽證。(美聯社)
圖為勞工部長被提名人蘇維思4月20日出席參院提名聽證。(美聯社)

勞工部長華殊(Marty Walsh)卸任後，其職務懸而未決，拜登總統終於在本月1日提名華裔蘇維思(Julie Su)接任，不過這項人事案，顯然沒有獲得民主黨人支持，根據報導，為了爭取國會民主黨議員的支持，拜登動員白宮官員出面遊說，希望爭取蘇維思提名案順利過關。

根據一位不願透露姓名的白宮官員表示，過去兩周來，白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)致電給考慮接受蘇維思提名案的主要聯邦參議員；還有三位知情人士也透露，商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)和能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)近日也加入遊說陣容，致電給尚未表態的溫和派民主黨國會議員。

自拜登總統提名蘇維思接任勞工部長以來，民主黨溫和派國會議員，包括西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)和蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)都公開表達不置可否的立場。

加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)日前回到華府，為了力挺蘇維思提名案順利過關，不但呼籲其他聯邦參議員支持，還與支持蘇維思的工會進行協商。

白宮深知蘇維思提命案必定受到共和黨杯葛，在沒有後路的情況下，拜登總統必須全力爭取黨內溫和派支持，對於剛宣布競選連任的拜登而言，蘇維思提命案不但是拜登政治實力的展現，也是白宮幕僚長齊安茲上任後的首次挑戰。

對於蘇維思任命案尚未通過，華殊表示失望：「蘇維思是個好人，她會成為一位出色的勞工部長。」並以蘇維思過去任職加州勞工廳長以及聯邦政府的工作表現強調：「她對這份工作的準備，比我要好得多。」

2021年，在參院民主黨團全體成員支持下，蘇維思被任命為華殊副手，當時該小組有50名國會議員，原本以為此次提名案可以輕鬆過關，但是參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)尚未安排蘇維思任命案進行表決。

自2月下旬以來，工會對蘇維思任命案大力支持，日前有250名工商界領袖聯名簽署支持蘇維思接任勞工部長。

勞工部 拜登 提名

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