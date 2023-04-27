我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

上限增1.5兆 眾院通過共和黨版舉債法案

編譯陳韻涵／綜合26日電
聯邦眾院在議長麥卡錫(前左二)領軍之下，26日以些微差距，通過共和黨版的舉債法案，上調債限1兆5000億元並削減聯邦支出。(美聯社)
聯邦眾院在議長麥卡錫(前左二)領軍之下，26日以些微差距，通過共和黨版的舉債法案，上調債限1兆5000億元並削減聯邦支出。(美聯社)

眾院26日晚以217票比215票些微差距，通過共和黨版的舉債法案，在2024年5月前上調債限1兆5000億元並削減聯邦支出，未來十年削減政府赤字達4兆8000億元；但此案不太可能在民主黨控制的參院過關，即便通過，拜登總統已矢言否決；此案也展現共和黨眾議長麥卡錫(Kevin Mccarthy)在黨內的實力。

此次投票，有四名共和黨眾議員加入幾乎所有民主黨眾議員，倒戈投票反對，兩位民主黨和一位共和黨眾議員則未投票。共和黨高層表示，這項法案過關讓拜登總統與民主黨參議員重新聚焦政府可能在今夏面臨違約期限的問題。

這項法案以些微差距驚險過關，也代表眾院議長麥卡錫在就職百日後首場重大勝利。共和黨在眾院僅有 222席。

這項法案在下個財年將削減聯邦支出1300億元，並限制未來十年的預算成長為每年1%，同時取消至少905億元的未用罄新冠肺炎疫情補助，取消學貸減免計畫，並廢除民主黨去年通過的綠能稅務抵免；除了削減開支外，此法案全面改革國家能源許可法，對社福計畫制定工作規定，且若每年影響經濟超過1億元的新法規需經國會批准。

未來10年內削減4.8兆元赤字，將大幅減少同期逾21兆元的預測赤字，這主要透過削減聯邦機構支出，而非拜登提議的對企業和富人增稅來實現。

國會預算處(CBO)處表示，若暫緩拜登政府的學貸減免計畫，可再省下額外4600億元， 而取消去年的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)中針對潔淨能源計畫的節稅措施，將可增加近5700億元稅收；這大幅超過國會去年通過潔淨能源稅收抵免時估計的2710億元。

共和黨通常傾向支持減稅並反對增稅，但對潔淨能源減稅的看法不同，共和黨認為這是效果不彰的企業補助，因而支持廢除這項政策。

共和黨籍眾院歲出入委員會主席史密斯(Jason Smith)說：「富人和政治關係良好的人受惠於『降低通膨法』，但許多工人家庭、小企業主和農民苦苦掙扎。」

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)說：「這項法案代表絕大多數的共識，直接解決我們面臨的債限問題的方法。」

不過，眾院通過這項法案，不代表它就會變成法律。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已表示，此法案送到民主黨占多數的參院就會被封殺。

共和黨 眾院 民主黨

上一則

欠稅1.5萬房遭法拍4萬全充公 94歲婦不服告上最高院

下一則

旅美20年 田州曼菲斯動物園熊貓丫丫啟程返中

延伸閱讀

80歲再選總統 拜登自覺狀況良好、批川普危害民主

80歲再選總統 拜登自覺狀況良好、批川普危害民主
拜登警告北韓 動用核武將是政權末日

拜登警告北韓 動用核武將是政權末日
拜登尹錫悅會談 討論促進台海和平穩定

拜登尹錫悅會談 討論促進台海和平穩定
拜登宣布拚連任 共和黨出奇招推「事實查核」網站對付

拜登宣布拚連任 共和黨出奇招推「事實查核」網站對付

熱門新聞

猖獗的盜竊問題已造成沃爾瑪(Walmart)等大型零售商嚴重損失，而被迫關閉部分城市的分店。(美聯社)

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

2023-04-23 14:18
2020年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓，投書批評眾院議長麥卡錫。(路透)

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

2023-04-24 09:10
西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

2023-04-19 10:48
高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州」居民紛紛出走，圖為曼哈頓天際線。(美聯社)

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

2023-04-20 09:23
Bed Bath& Beyond23日宣布在新澤西州申請破產保護。(美聯社)

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

2023-04-23 20:18
馬斯克在星艦爆炸後的第一時間反應。(截自影片)

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

2023-04-20 12:02

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬