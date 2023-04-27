上限增1.5兆 眾院通過共和黨版舉債法案

聯邦眾院在議長麥卡錫(前左二)領軍之下，26日以些微差距，通過共和黨版的舉債法案，上調債限1兆5000億元並削減聯邦支出。(美聯社)

眾院 26日晚以217票比215票些微差距，通過共和黨 版的舉債法案，在2024年5月前上調債限1兆5000億元並削減聯邦支出，未來十年削減政府赤字達4兆8000億元；但此案不太可能在民主黨 控制的參院過關，即便通過，拜登總統已矢言否決；此案也展現共和黨眾議長麥卡錫(Kevin Mccarthy)在黨內的實力。

此次投票，有四名共和黨眾議員加入幾乎所有民主黨眾議員，倒戈投票反對，兩位民主黨和一位共和黨眾議員則未投票。共和黨高層表示，這項法案過關讓拜登總統與民主黨參議員重新聚焦政府可能在今夏面臨違約期限的問題。

這項法案以些微差距驚險過關，也代表眾院議長麥卡錫在就職百日後首場重大勝利。共和黨在眾院僅有 222席。

這項法案在下個財年將削減聯邦支出1300億元，並限制未來十年的預算成長為每年1%，同時取消至少905億元的未用罄新冠肺炎疫情補助，取消學貸減免計畫，並廢除民主黨去年通過的綠能稅務抵免；除了削減開支外，此法案全面改革國家能源許可法，對社福計畫制定工作規定，且若每年影響經濟超過1億元的新法規需經國會批准。

未來10年內削減4.8兆元赤字，將大幅減少同期逾21兆元的預測赤字，這主要透過削減聯邦機構支出，而非拜登提議的對企業和富人增稅來實現。

國會預算處(CBO)處表示，若暫緩拜登政府的學貸減免計畫，可再省下額外4600億元， 而取消去年的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)中針對潔淨能源計畫的節稅措施，將可增加近5700億元稅收；這大幅超過國會去年通過潔淨能源稅收抵免時估計的2710億元。

共和黨通常傾向支持減稅並反對增稅，但對潔淨能源減稅的看法不同，共和黨認為這是效果不彰的企業補助，因而支持廢除這項政策。

共和黨籍眾院歲出入委員會主席史密斯(Jason Smith)說：「富人和政治關係良好的人受惠於『降低通膨法』，但許多工人家庭、小企業主和農民苦苦掙扎。」

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)說：「這項法案代表絕大多數的共識，直接解決我們面臨的債限問題的方法。」

不過，眾院通過這項法案，不代表它就會變成法律。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已表示，此法案送到民主黨占多數的參院就會被封殺。