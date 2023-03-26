工會勞工重大勝利 密州廢除「工作權利法」 58年來第1州

密西根州議會24日表決廢除對工會帶來限縮的「工作權利法」。圖為支持推翻「工作權利法」的倡議人士湧入州議會圓頂大廳等待投票結果。(美聯社)

向來以工會組織強大聞名的密西根州 ，24日成為58年來第一個廢除「工作權利法」(Right-to-Work Law)的州；對工會帶來限縮的「工作權利法」，十多年前在共和黨居多數的州議會表決通過。

密西根州「工作權利法」規定，勞工 若在有工會組織的職場任職，可以選擇不交工會稅款與會費。「工作權利法」遭到推翻，對於參加工會的勞工來說，被視為一大勝利。根據統計，加入工會的密州勞工，去年人數創下新低。

民主黨 籍密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)24日簽字廢除「工作權利法」之後發表聲明指出：「今天我們團結一致，讓勞工權益得以重新恢復，為職場上的密州居民提供保護，讓密州中產階級得以成長。」

密州「工作權利法」是在2012年完成立法，廢除「工作權利法」一直是民主黨優先施政項目。惠特默成功連任州長，民主黨又2022年期中選舉贏得州議會多數，民主黨40年來第一次在密州完全執政。

支持推翻「工作權利法」的倡議人士，本月稍早在州眾議會及州參議會準備審理法案時，紛紛前往密州首府蘭辛(Lansing)集結。

州參議會多數黨領袖布林克斯(Winnie Brinks)在法案表決前說：「今天在蘭辛是嶄新的一天。如今已經到了時候，應該讓密西根州再次成為一個勞工希望想過來的地方。」

長久以來，民主黨人士主張，「工作權利法」導致某些勞工免費享用工會保障的福利，卻沒繳交工會稅金或會費。

「工作權利法」被推翻後，如今工會可以要求所有勞工都要繳交會費。

密西根州是58年來全美第一個推翻「工作權利法」的州。印第安納州在1965年推翻「工作權利法」，但2012年在共和黨運作下恢復實施。

惠特默同時簽署讓「現行工資法」(prevailing wage law)恢復實施的決議。「現行工資法」要求承包州政府方案的包商付給勞工工會等級的薪資。