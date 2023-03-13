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社安金、紅藍卡福利未刪 成本加重 兩黨都同意改革

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上周公布的2024年預算案，如同先前承諾，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險福利都未刪減。(美聯社)
拜登總統上周公布的2024年預算案，如同先前承諾，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險福利都未刪減。(美聯社)

拜登總統上周公布的2024年預算案，如同先前承諾，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)福利都未刪減。但維持這兩項計畫的成本已逐漸增加，到了2033年，社安金與紅藍卡估計將占國內生產毛額(GDP)10.5%，與2022年相比升高2.7%。

華爾街日報分析，社安金、紅藍卡以及國債利息都是「碰不得的」三大領域，合計花費在2023年占GDP的比率將比2022年增加4.1%，比國防預算增加幅度還大。

拜登預算案估計未來十年政府支出將穩定維持占GDP25%，這個數字與疫情紓困計畫紛紛結束、國防預算占比減少有關。不過，25%的比率還是比新冠疫情發生前2019年的21%高出許多。

上台最初兩年裡，拜登簽署生效的法律當中，為基礎建設、科學、半導體、退役軍人福利增加預算。拜登發布行政命令豁免聯邦學貸，並且擴大歐記健保福利。

華爾街日報分析，社安金與紅藍卡與其他政府支出不同之處在於，花費增加並不是因為計畫內容改變，拜登甚至開放紅藍卡為更多處方藥品議價以降低開銷。

受到成本逐漸增加的影響，兩黨人士及獨立派專家都同意，社安金與紅藍卡在某個時間點勢必改革，例如調高開始領取福利的年齡資格。拜登預算提案中包括對高收入民眾加收紅藍卡稅(Medicare tax)，以便充實紅藍卡信託基金。然而，紅藍卡稅並不會隨著老年人人口、醫療通膨而隨之增加，因此拜登提案還是會留下頗大的金額落差。

報導指出，一個更嚴重的預算問題因此浮現：即使拜登承諾未來十年將靠富人加稅刪減3兆赤字，每年預算短缺仍然卡在約占GDP5%左右。結果就是，聯邦赤字會持續走高，到了2033年到達GDP的110%，目前則占約97%。

紅藍卡 拜登 預算

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