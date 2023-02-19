FBI賓州挖寶紀錄 被控掩蓋真相

賓州「尋寶者」公司聯合創始人帕拉達檢視聯邦調查局公布的檔案，指出照片中的疑點。(美聯社)

華府 聯邦法院去年下令，公布聯邦調查局(FBI )2018年在賓州 匹茲堡郊外祕密尋找內戰時期黃金相關文件；正與FBI為挖寶案纏訟中的賓州「尋寶者」(Finders Keepers)公司聯合創始人帕拉達(Dennis Parada)最近向美聯社表示，在仔細研究政府發布的最新紀錄後，他益發確信，FBI意圖掩蓋真相。

「真相會水落石出。」帕拉達說：「我們覺得被出賣了，被騙了。」他指責FBI歪曲關鍵證據、不當扣留紀錄，指FBI其實發現了極具歷史意義、極有價值的黃金儲藏室，卻宣稱「一無所獲」。

賓州「尋寶者」公司聯合創始人帕拉達檢視聯邦調查局公布的檔案，指出照片中的疑點。(美聯社)

傳說中，1863年內戰時期由北方聯邦(Union)運往費城美國造幣廠的一批重達9噸黃金，半途失竊或被盜；帕拉達2018年3月13日曾帶領FBI幹員到匹茲堡東北約135哩處登茨朗 (Dents Run) 林地「挖黃金」，希望政府挖到寶後，他可以獲得報酬。

FBI發言人以訴訟正在進行為由，拒絕答覆FBI淘金紀錄問題。但去年FBI曾首次聲明承認確曾尋找登茨朗黃金；聲明指出FBI未發現任何證據，並「繼續明確拒絕任何相反說法或猜測」。

FBI開展挖掘工作時，帕拉達大部分時間都遠離挖掘現場。但FBI披露的文件顯示，Enviroscan地球物理諮詢公司在開挖前，曾於現場進行過微重力測試，收集到的技術調查數據暗示，地表下有質量高達9噸、密度等同黃金的物體。帕拉達懷疑FBI在第一天和第二天之間漏夜祕密挖掘。

法官須決定FBI應否公布淘金行動計畫和其他保密紀錄，也可命令FBI交出更多材料。「尋寶者」代表律師衛斯曼(Anne Weismann)的法律文件寫道，FBI迄今發布的紀錄「令人懷疑FBI聲稱什麼也沒發現的說法，也讓人對FBI在挖掘和訴訟中竭力歪曲關鍵證據的行為，嚴重不安」。

司法部告訴華府聯邦法官，FBI已履行尋寶者查看挖掘紀錄的法律義務，要求結案。法官尚未作出裁決。