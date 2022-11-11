氣候峰會 拜登能給承諾有限 全因下屆國會控制權不明朗

拜登總統將於11日出席在埃及沙姆沙伊赫舉行的聯合國氣候峰會，並會就有關改善全球暖化問題發表演說。(美聯社)

拜登 總統將於11日出席在埃及沙姆沙伊赫舉行的聯合國氣候峰會，並就有關改善全球暖化 問題發表演說，預料他會大談美國重返全球應對行動以及擺脫化石燃料等成就。然而拜登有關氣候的意見及提議，根本不是其他國家想要的，不少與會的發展中國家要的是賠償，它們譴責美國及其他工業化國家是造成氣候暖化的主因。

即使法國總統馬克宏也隱晦地指責美國迄今仍未承諾作出賠償，他說歐洲已在付錢幫助較貧窮國家，其他西方國家需要做更多事情。他更指必須對富裕的非歐洲國家施加壓力。

然而美國期中選舉剛結束，國會控制權仍不明朗，拜登能夠給的承諾很少，如果共和黨人確定掌控眾院，協助外國應對氣候變遷的資金只會減少，不會增多。

翻開過去歷史，即使民主黨 主導國會期間，拜登也未能兌現美國先前的承諾，即向聯合綠色基金捐款，幫助在洪水、野火、乾旱和酷暑中苦苦掙扎的貧窮國家。

拜登2021年曾承諾2024年之前會投入114億元到這個基金，但實際上，他去年僅獲國會撥款10 億元，而且這還是民主黨控制下的國會。

塔夫茨大學(Tufts University)外交學院院長凱特(Rachel Kyte)指出，雖然許多國家讚賞拜登在應對氣候方面的努力，但不少人認為還不足夠。

在本屆峰會上，與會國討論了設立「損失和損害」(loss and damage)基金，以補償開發中國家所受到的影響。該基金是富裕國家同意每年透過公共和私人來源，提供開發中國家1000億元援助。

可是作為全球最富有國家及最大溫室氣體排放源，美國並沒有參與這場討論，也沒有任何承諾。

曾於柯林頓總統任內擔任氣候顧問、現任美國大學講師布萊索(Paul Bledsoe)指出，美國傳統文化上是不會做出這類賠償，如果支付氣候補償給其他國家，在國內絕對是一場政治災難，更何況拜登政府未來兩年將面臨許多困境，因此拜登在峰會上的發言，根本沒有人會重視。