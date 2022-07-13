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盼共和黨脫離MAGA黨 拜登：2024再對決川普 不會失望

盼共和黨脫離MAGA黨 拜登：2024再對決川普 不會失望

編譯盧炯燊／綜合13日電
正在以色列訪問的拜登總統接受以色列N12News電視專訪。(取自推特)
正在以色列訪問的拜登總統接受以色列N12News電視專訪。(取自推特)

正在以色列訪問的拜登總統13日在接受以色列電視台「12頻道」(Keshet 12)專訪時表示，即使在2024年再次與前總統川普對決，他不會失望。

拜登在回答「12頻道」女記者利維(Yonit Levi)問及，如果在2024年不得不再次與川普對壘時會如何時，他說「不會對此作出預測，也不會失望」。當問及是否「期待」時，拜登說他希望共和黨回到較正常的立場，而不是從多方面變成現在的「MAGA黨」。

MAGA(Make America Great Again，讓美國再次偉大)的口號，是1980年共和黨雷根競選總統時首先使用，2016年川普再次使用。

在歷時13分鐘的專訪裡，拜登也表示，要真正明確兩年多後大選對決對象是誰，目前還為時過早。他說他對美國政治最了解的，就是無法預測會發生甚麼，「我的任期還不到一半，所以還有很大空間來弄清楚會發生甚麼。」

專訪中，拜登也被問到是否堅持美國要重回伊朗核協議，因為以色列公眾大多反對這個協議。拜登認為川普決定退出伊核協議是一個巨大的錯誤，導致伊朗比以往任何時候都更接近擁有核武器。

拜登還表示，他對使用武力阻止伊朗獲得核武器持開放態度，「如果這是最後的手段」；但他又說，在美國對伊朗採取行動的同時，仍然可與伊朗達成削減核計畫的協議。

拜登在專訪裡說，有些人認為川普擔任總統期間，美國偏離了中東，製造了一個真空給中國及俄羅斯來填補；他說美國絕不能讓這種情況發生。

拜登訪問以色列期間，還會與反對黨領袖、前總理內唐亞胡會晤，以色列11月大選後，內唐亞胡可能再次掌權，在政治上與美國共和黨更為一致。拜登說，美國正在與一個民主國家打交道，這個國家正決定誰作為領導人，他將與任何當選的人合作。

拜登 伊朗 川普

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