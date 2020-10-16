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選前發錢給老人 川普遇阻礙 民主黨痛批買票

記者顏伶如／綜合報導
川普總統希望發給每名老年人一張額度200元處方簽儲值卡的構想，遭遇觸法問題、預算來源的雙重障礙，恐無法在大選前推出。(取材自YouTube)
川普總統希望發給每名老年人一張額度200元處方簽儲值卡的構想，遭遇觸法問題、預算來源的雙重障礙，恐無法在大選前推出。(取材自YouTube)

川普總統聲稱將發給每名老年人一張額度200元處方簽儲值卡(prescription savings card)，但遭遇觸法問題、預算來源的雙重障礙；川普政府原本打算在選前針對數百萬銀髮族推出這項計畫，但如今看來恐怕泡湯。

川普政府原本計畫挪用數十億元聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)預算，做為發放處方簽儲值卡給老年人的經費來源；不過，民主黨籍國會議員質疑，川普政府無權擅改聯邦醫療保險預算使用目的，計畫背後的政治動機更有觸法之嫌。

政府官員與國會領袖指出，川普這項計畫引發諸多疑慮，導致包括衛生部、聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)、白宮管理及預算局(Office of Management and Budget)等機構，紛紛詳細檢視計畫內容。

川普上個月在北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)造勢時，提及將發放儲值卡給全美老年人的計畫；美聯社15日報導，白宮官員不願對目前的進展置評。

聯邦醫療服務中心發表聲明指出：「我們知道許多老年人對於繳交藥品費用有困難，不少老年人因為藥價昂貴，索性放棄治療。聯邦醫療服務中心承諾為老年人爭取降低藥品自付額。我們很快會進一步說明處方簽儲值卡。」

一名政府官員匿名告訴美聯社，處方簽儲值卡計畫告吹與實現的機率，分別為75％與25%。

本月稍早，新澤西州民主黨聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone)、麻州民主黨聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)及俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)對川普提議的合法性提出質疑。

帕隆等人在寫給衛生部長阿查爾(Alex Azar)的信中指出，川普似乎打算「利用納稅人的血汗錢，在選前最後幾周公然買票」。

川普 聯邦醫療保險 預算

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