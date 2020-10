選前發錢給老人 川普遇阻礙 民主黨痛批買票

川普總統希望發給每名老年人一張額度200元處方簽儲值卡的構想,遭遇觸法問題、預算來源的雙重障礙,恐無法在大選前推出。(取材自YouTube)

川普 總統聲稱將發給每名老年人一張額度200元處方簽儲值卡(prescription savings card),但遭遇觸法問題、預算 來源的雙重障礙;川普政府原本打算在選前針對數百萬銀髮族推出這項計畫,但如今看來恐怕泡湯。

川普政府原本計畫挪用數十億元聯邦醫療保險 (Medicare,俗稱紅藍卡)預算,做為發放處方簽儲值卡給老年人的經費來源;不過,民主黨籍國會議員質疑,川普政府無權擅改聯邦醫療保險預算使用目的,計畫背後的政治動機更有觸法之嫌。

政府官員與國會領袖指出,川普這項計畫引發諸多疑慮,導致包括衛生部、聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)、白宮管理及預算局(Office of Management and Budget)等機構,紛紛詳細檢視計畫內容。

川普上個月在北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)造勢時,提及將發放儲值卡給全美老年人的計畫;美聯社15日報導,白宮官員不願對目前的進展置評。

聯邦醫療服務中心發表聲明指出:「我們知道許多老年人對於繳交藥品費用有困難,不少老年人因為藥價昂貴,索性放棄治療。聯邦醫療服務中心承諾為老年人爭取降低藥品自付額。我們很快會進一步說明處方簽儲值卡。」

一名政府官員匿名告訴美聯社,處方簽儲值卡計畫告吹與實現的機率,分別為75%與25%。

本月稍早,新澤西州民主黨聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone)、麻州民主黨聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)及俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)對川普提議的合法性提出質疑。

帕隆等人在寫給衛生部長阿查爾(Alex Azar)的信中指出,川普似乎打算「利用納稅人的血汗錢,在選前最後幾周公然買票」。