德州2農場恐染沙門氏菌 蛋商召回1900萬個蛋

印第安納州大型蛋商「中西家禽服務公司」供應的雞蛋，可能受到沙門氏菌污染而需要召回，數量多達1900萬個。示意圖。(路透)

總部位於印第安納州 的大型雞蛋 供應商「中西家禽服務公司」( Midwest Poultry Services, L.P. )宣布，來自德州 兩家農場的雞蛋可能受到沙門氏菌污染而需要召回，數量多達1900萬個。

紐約郵報報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA) 22日在官網發布召回通知，指出位於印第安納州北曼徹斯特(North Manchester)的「中西家禽服務公司」，由於產自德州兩個農場的雞蛋可能受沙門氏菌污染，自願召回近160萬打白殼雞蛋及散養棕殼雞蛋，總數相當於1900萬個。

報導指「中西家禽服務公司」是在是經過「積極的環境監測及根本原因分析」後發現的，因此主動召回，在完成檢查前，該公司暫不會銷售來自這兩家農場生產的新鮮雞蛋。至於其他產品，該公司表示目前尚未發現有任何污染。

至於或可能受污染的雞蛋已運往德州、奧克拉荷馬、路易斯安納、阿肯色、新墨西哥及密西西比等州，分別在克羅格超市(Kroger)、布魯克希爾雜貨店(Brookshire Grocery)及一些小型零售商出售。

消費者要注意的是，須召回的雞蛋批次，包裝盒上生產日期分別為2026年6月6日及2026年7月3日；保存期限或最佳食用日期介於2026年7月20日至2026年8月17日之間。

FDA建議已購買相關批次雞蛋的消費者，可將之交回銷售店鋪及獲得全額退款。沙門氏菌感染的常見症狀包括發燒、腹瀉(可能帶血)、噁心、嘔吐和腹痛。

FDA 表示，在極少數情況下，沙門氏菌可能會進入血液及引發更嚴重的疾病，例如動脈感染、心內膜炎和關節炎。聯邦疾病防治中心(CDC) 也指出，最常見的症狀是腹瀉、發燒及胃痙攣。

沙門氏菌中毒的症狀可能在攝入後6小時至6天內出現。健康人群通常在4至7天內無需治療即可康復，其他身體較弱人群可能需要就醫甚至住院治療。