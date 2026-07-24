吃炸雞催生靈感…芝大教授鄧煜破百年數學難題 奪菲爾茲獎
芝加哥大學(University of Chicago)數學系教授鄧煜(Yu Deng)榮獲有「數學界諾貝爾獎」之稱的2026年菲爾茲獎(Fields Medal)。面對這項數學界最高榮譽，鄧煜表示：「這對我而言是極大的榮耀，也是對我與所有合作夥伴研究成果，以及我所代表研究領域的重要肯定。」
國際數學家大會(International Congress of Mathematicians)23日在費城公布得獎名單，表彰鄧煜在為物理學建立嚴謹數學基礎方面的重大突破，尤其是成功解決困擾數學界逾百年的希爾伯特第六問題重要部分。
鄧煜表示，這項榮譽不只是個人成就，更屬於一路共同投入研究的合作者與整個數學物理領域。
現年36歲的鄧煜出生於中國深圳，自幼展現卓越數學天分，16歲代表中國參加國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌。他回憶，當時才真正意識到自己或許具備數學研究的天賦。
鄧煜先後就讀北京大學、美國麻省理工學院(MIT)，2011年取得數學學士學位，2015年獲普林斯頓大學博士學位，2024年加入芝加哥大學任教。
此次獲獎主要表彰他與密西根大學教授哈尼(Zaher Hani)及普林斯頓大學博士馬驍(Xiao Ma)合作，成功證明氣體粒子從牛頓力學到波茲曼方程(Boltzmann equation)的數學推導，完成德國數學家希爾伯特(David Hilbert)1900年提出的重要挑戰之一，為物理學建立更完整且嚴謹的數學基礎。
談到研究靈感來源，鄧煜透露，2021年在布朗大學訪問期間，自己某次在羅德島州一家韓式炸雞店用餐時，突然想到可將長時間、極其複雜的數學問題切割成許多較短的時間區間，再逐步分析，這個想法最終成為解決希爾伯特第六問題的關鍵突破。
芝加哥大學校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)表示，鄧煜以嚴謹的學術精神深入探索基礎科學問題，成功解開困擾數學界數代學者的難題，是知識創新的最佳典範。
芝大數學系主任卡列加里(Frank Calegari)則指出，鄧煜的研究不僅解決了可追溯至一個多世紀前的重要數學物理問題，也開創了全新的分析方法，將深刻影響未來數學研究方向。
對於下一步研究，鄧煜表示，他仍有許多希望探索的課題，包括偏微分方程(PDE)中隨機性的長時間演化，以及統計物理中的各類關鍵問題，希望持續透過數學理解自然世界的運作規律。
鄧煜獲得的是有「數學界諾貝爾獎」之稱的2026年菲爾茲獎，這項榮譽由國際數學家大會公布，主要表彰他在數學物理與基礎理論上的重大突破。 他與合作研究者成功證明氣體粒子從牛頓力學到波茲曼方程的數學推導，完成希爾伯特1900年提出的第6問題重要部分，為物理學建立更嚴謹的數學基礎。 他在2021年於布朗大學訪問時，於韓式炸雞店用餐時想到把極長而複雜的問題切成多個短時間區間逐步分析，這個方法後來成為破解難題的關鍵。
精華 FAQ
鄧煜獲得的是有「數學界諾貝爾獎」之稱的2026年菲爾茲獎，這項榮譽由國際數學家大會公布，主要表彰他在數學物理與基礎理論上的重大突破。
他與合作研究者成功證明氣體粒子從牛頓力學到波茲曼方程的數學推導，完成希爾伯特1900年提出的第6問題重要部分，為物理學建立更嚴謹的數學基礎。
他在2021年於布朗大學訪問時，於韓式炸雞店用餐時想到把極長而複雜的問題切成多個短時間區間逐步分析，這個方法後來成為破解難題的關鍵。
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