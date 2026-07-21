密州環孢子蟲病例破6000 FDA堅稱墨國生菜是源頭

食品與藥物管理局對生菜檢驗雖出現假陽性結果，但依舊認定，加州業者泰勒農場在墨西哥中部生產的生菜是五州環孢子蟲病疫情源頭。(示意圖，美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密西根州環孢子蟲疫情破6000例，FDA雖將一項檢測改判假陽性，仍堅持泰勒農場墨西哥產生菜是源頭，並促使餐飲業者召回與下架產品。

全美環孢子蟲病疫情 (cyclosporiasis )繼續升溫，最嚴重的密西根州 感染病例已突破6000例；聯邦食品與藥物管理局(FDA )20日表示，該局對五州的環孢子蟲病疫情溯源檢驗雖是假陽性結果，但依舊認定，加州業者泰勒農場(Taylor Farms)在墨西哥中部生產的結球萵苣(iceberg lettuce，俗稱西生菜)是疫情源頭。這種前後說辭的不一，讓外界產生困惑。

FDA在20日仍建議民眾不要食用召回的結球萵苣。

FDA在社群媒體平台X貼文稱，確信來自泰勒農場墨西哥中部產地的生菜絲就是這波疫情的罪魁禍首，導致百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下的連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)在密西根州和其他四州出現感染病例。

FDA於18日表示，透過邊境監測而採集泰勒農場墨西哥分公司的生菜樣本進行環孢子蟲檢測，結果呈陽性，隔天卻宣稱，實驗室專家重新審核後，該檢測結果應視為假陽性(false positive)。

「不幸的是，這項最新進展可能會讓消費者本已複雜的處境更加混亂，」 FDA前食品政策與應對副局伊安納斯(Frank Yiannas)表示。

在食源性疾病爆發調查中，如果初步篩檢訊號在確認檢測中未能重現，則可能出現假陽性結果。一些醫生指出，環孢子蟲在實驗室中尤其難以複製。

但這並未改變公共衛生官員對此次疫情根源的看法：仍研判疫源在泰勒農場墨西哥中部產地。

相關疫情在密西根州迅速蔓延，該州衛生與公眾服務廳表示，他們仍然建議民眾購買整顆生菜，而不是預先清洗、包裝或混合好的沙拉包。

泰勒農場20日上午表示，將繼續自願召回產自墨西哥中部、涉事的捲心萵苣，而「塔可鐘」也已開始從受影響州的餐廳撤下疑似汙染的生菜。

聯邦疾病防治中心(CDC)稱，環孢子蟲病可透過食用被糞便汙染的生鮮水果、蔬菜或水而感染。CDC和FDA正在調查五組疾病群聚事件，其中包括已追查至泰勒農場的那一組。泰勒農場已宣布在27州召回與疫情相關的產品。

FDA前局長戈特利布(Scott Gottlieb)表示，即便專家稱檢測結果屬於假陽性也不會改變FDA的結論，因為調查人員主要的判斷依據的是流行病學證據，而不是實驗室檢測。

戈特利布說明，結果呈陽性但最終被證實為假陽性的那一次檢測取自近期所採樣本，但是受影響產品早在三周前便已進入供應鏈。

密西根州衛生官員20日提報，該州環孢子蟲疫情病例已達6148例，較17日增加1146例。疫情迄今已導致該州102人住院治療，所幸尚無死亡報告。

被點名爆發疫情的塔可鐘餐廳營業大受影響，客流量較1月1日至7月6日期間平均值下降18.9%；數據分析平台Placer.ai調查顯示，速食沙拉連鎖店Chopt減少14.3%，同為休閒式連鎖餐廳的Chipotle和Cava 客流量也減少，分別下降6.9%、4.2%。

市場研究機構eMarketer分析師沃爾夫(Rachel Wolff)表示，環孢子蟲病疫情短期內會影響消費者對塔可鐘的看法，本季可能連帶影響其銷售額和客流量，但不太可能長期拖累收入或品牌形象。