數小時內誘發氣喘…野火濃煙每年殺死美國48州2.4萬人

受到加拿大山林野火影響，中西部及東部連續兩天空氣品質極差，民眾出門最好戴上口罩。（美聯社）

美國國家氣象局表示，目前加拿大有超過800處野火持續燃燒，其中許多仍未受控制，部分火場鄰近美加邊境。在風向影響下，大量煙霧一路南下飄至中西部及東部，包括芝加哥 、華府 等城市，加上夏季臭氧汙染，使空氣品質急遽惡化，空氣中瀰漫煙味，許多市民也抱怨呼吸不順暢，濃煙也衝擊市區能見度，華府的著名景點華盛頓紀念碑，隱沒在煙霧中，難以辨識。

人體所有系統 都遭侵襲

伊利諾州環境保護廳(Illinois EPA)已宣布芝加哥及伊州 北部進入「空氣汙染行動日」(Air Pollution Action Day)，並將空汙警報延長至17日午夜，建議民眾減少戶外活動及增加休息時間。

大量醫學研究顯示，隨著地球暖化，北半球野火肆虐面積愈來愈大，野火產生的濃煙幾乎會侵襲人體所有系統，每年造成數萬人死亡。

「科學進展」（Science Advances）雜誌發表的研究指出，2006年至2020年間，美國本土48州平均每年有2萬4100人因長期暴露於野火濃煙中的懸浮微粒而死亡。史丹福大學研究預測，隨著氣候變化，美國因野火濃煙造成的死亡人數將會增加，並在本世紀中葉達到每年2440億元成本，此數字是根據政府對每條生命所賦予的經濟價值計算得出。

濃煙會立即對人體造成傷害。醫師和科學家告訴美聯社，煙霧可在短短數小時內導致氣喘病例激增、救護車出勤次數增加；約一天左右後，因心臟病發作、其他心血管疾病、肺部疾病以及心理健康問題而前往急診室就醫的人數也會大幅上升。

不利孕婦 提高早產風險

醫師和研究指出，煙霧對孕婦同樣有害，會提高早產及新生兒出生體重過低的風險，而這些低體重嬰兒可能終生面臨呼吸系統問題。此外，長期暴露於煙霧及其他空氣汙染中，也與某些癌症及失智症的發生風險增加有關。

哈佛大學公共衛生學院環境健康科學家強森(Mary Johnson)表示，2018年和2019年全球發生大規模野火後，醫學界和科學界開始關注濃煙對健康的影響。科學家發現，濃煙會觸發人體免疫系統超負荷運作以對抗刺激物，導致發炎；濃煙會損害大腦、皮膚和男性精子，幾乎人體所有系統都會受影響；60歲以上的人在野火濃煙中更容易中風。

醫：如同一團有毒混合物

急診室醫生、全球氣候與健康聯盟(Global Climate and Health Alliance)主席、加拿大醫學協會(Canadian Medical Association)候任主席考特妮·霍華德(Courtney Howard)表示，「野火濃煙是所有燃燒物燃燒產生的有毒產物，這些燃燒物可能包括房屋和汽車在內；它實際上是由顆粒物和氣體組成的一大團有毒混合物。」

科羅拉多州立大學環境毒理學家蒙特羅斯(Luke Montrose)指出，科學家已在野火濃煙中檢測到至少1000種毒素；「其中一些非常有害，它們通常與柴油燃燒或香菸煙霧有關，如甲醛(formaldehyde)或揮發性有機化合物，光是煙霧本身就可能有害。」

根據美國國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)統計，今年迄今，美國已有超過5740平方哩土地被野火燒毀，比過去十年同期平均高出31%。2020年代，美國每年野火面積是30年前的兩倍以上。