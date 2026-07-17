比斯他汀更有效 默克藥廠膽固醇口服新藥獲FDA核准

默克藥廠研發的膽固醇新藥Lipfendra，已獲食品及藥物管理局核准。(美聯社)

默克藥廠(Merck)16日宣布，研發膽固醇新藥Lipfendra已獲食品及藥物管理局(FDA )核准。Lipfendra的通用名為enlicitide，是第一款獲得FDA核可的口服PCSK9抑制劑，能夠幫助高膽固醇成年患者降低壞膽固醇(LDL-C)，在這款新藥之前，患者想要降低壞膽固醇只能透過昂貴的注射藥物。這款口服新藥若以30天用量計算，每日藥價為10.50元。新藥獲得核准的報導傳出，默克股價16日盤前上漲1.1%，收盤價格為127.63元，單日漲幅3.25%。

目前臨床常用的降膽固醇藥物是口服斯他汀(statins)，作用是阻斷肝臟用來製造膽固醇的酶素，Lipfendra原理則是阻斷對於調節膽固醇水平有重大影響的PCSK9肝臟蛋白質。默克指出，這款新藥能將壞膽固醇降到光靠斯他汀無法達到的程度。

PCSK9肝臟蛋白質會限制人體從血液裡清除膽固醇的能力，安進(Amgen)等製造廠商針對PCSK9蛋白質研發的生物科技注射藥物，上市迄今已有十多年。但由於價格昂貴、保險規定限制以及醫生處方有限等因素，患者一直很難取得注射藥物。

斯他汀是治療高膽固醇的基石。然而，即使使用最高劑量的斯他汀，許多患者仍需要額外的降脂治療，才能將壞膽固醇降至醫療指引建議的標準。

新藥適用對象是使用了斯他汀之後，還是有膽固醇導致動脈阻塞問題的病患。默克將以品牌名稱Lipfendra販賣新藥。

研究顯示，在患有心血管疾病或有心血管疾病風險的成年人當中，Lipfendra在六個月之內把壞膽固醇水平降低60%。膽固醇過高是心臟病、中風的主要風險因素。

默克計畫透過川普政府推出的處方藥品網站TrumpRx.gov，讓民眾以折扣價格買到新藥。

默克執行長戴維斯(Robert Davis)發表聲明說，這款使用方便的口服藥能夠有效降低壞膽固醇到單憑斯他汀藥物無法達到的程度，將可以真實改變美國的醫療照護，對抗最為致命的健康疾病。