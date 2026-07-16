防長下令 30歲以上軍人須接受睾固酮篩檢 確保部隊最佳表現
國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)15日宣布，將對軍人篩檢是否「睪固酮低下」(testosterone deficiency)，以確保部隊最佳表現。
美聯社報導，篩檢將作為30歲以上軍人年度強制體檢項目，30歲以下則可自願檢測。赫塞斯在社群媒體影片中表示，若檢出睪固酮偏低，接受補充療法(TRT)採自願制。影片雖泛指部隊，但外界認為此政策主要針對男性軍人。
川普政府大力倡導男性應更容易獲取睪固酮療法，但赫塞斯卻將已知科學與缺乏醫學依據的說法混為一談。對此，五角大廈強調現代戰場嚴酷，要求部隊具備「最高水準的心理與精神準備」，必須保持「強壯、韌性與能力」。
過去，海軍海豹部隊(Navy SEAL)曾因使用睪固酮增強體能備受關注。2022年，一名新兵在受訓中死亡，隨後遺物中發現睪固酮，揭露精銳部隊濫用禁藥的嚴重性，海軍隔年隨即啟動檢測。對此赫塞斯強調，新政策並非推動人為增強體能。
此外，衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)正推動放寬睪固酮處方。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)6月提案放寬對睪固酮凝膠、貼片及注射劑的限制。雖然FDA目前規定僅能用於「性腺功能低下」(hypogonadism)等嚴重病症，但小甘迺迪發起「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)運動，大力宣傳睪固酮能抗衰老、增肌及保持敏銳，這種說法並未獲多數醫學界認可。國家衛生研究院(NIH)也指出，服用睪固酮雖能改善性功能，對疲勞或記憶力的效果卻微乎其微。
空軍退伍、賓州民主黨聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)批評，此聲明證明赫塞斯「完全聽命於男性圈(manosphere)的極端意見」。她希望荷爾蒙檢測能同時提供給男性與女性，讓女兵也能獲得同等資源。然而，赫塞斯先前曾多次反對女性擔任戰鬥職務，並主張應以「最高男性標準」為基準。
他要求30歲以上軍人把睪固酮低下檢測列為年度強制體檢項目，30歲以下則可自願檢測；若發現數值偏低，後續TRT補充療法也以自願方式進行。 五角大廈強調現代戰場要求極高，部隊必須維持最高水準的心理與精神準備，因此要確保官兵保持強壯、韌性與能力，以維持整體作戰表現。 批評者認為赫塞斯把科學與缺乏證據的健身說法混在一起，且政策明顯偏向男性軍人；民主黨議員也主張女兵應同樣獲得荷爾蒙檢測資源。
精華 FAQ
他要求30歲以上軍人把睪固酮低下檢測列為年度強制體檢項目，30歲以下則可自願檢測；若發現數值偏低，後續TRT補充療法也以自願方式進行。
五角大廈強調現代戰場要求極高，部隊必須維持最高水準的心理與精神準備，因此要確保官兵保持強壯、韌性與能力，以維持整體作戰表現。
批評者認為赫塞斯把科學與缺乏證據的健身說法混在一起，且政策明顯偏向男性軍人；民主黨議員也主張女兵應同樣獲得荷爾蒙檢測資源。
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