不全是AI的錯… 「學不致用」成勞動力短缺主因

職場出現有人找不到事做，有事找不到人做的現象。圖為求職者在亞馬遜招募中心排隊等候。(路透)

華盛頓郵報 報導，應屆大學畢業生都抱怨，由於人工智慧（AI）正在取代傳統產業，使得他們連入門級工作都找不到。但是專家指出，這並非AI的錯，學不致用才是他們找不到工作的主因；而AI的快速發展與大學畢業生找不到工作也掩蓋了一個更嚴重的問題：美國正面臨可能是有史來最為嚴重的勞動力短缺。

人才招募公司Blue Signal執行長沃爾許（Matt Walsh）表示，在半導體等科技業，問題不在於AI或是職缺太少，而是「根本沒有足夠的人才。」

根據半導體產業協會估計，到2030年，半導體產業預計將新增近11.5萬個工作崗位，比目前和預計的技術人員和工程師總數多出6.7萬個。

半導體業並非唯一面臨勞動力短缺問題的產業。經濟學者警告，勞動力短缺問題日益惡化，部分原因是技能短缺和人口結構變化，這些因素的影響範圍遠超過科技的發展。

喬治城大學教育與勞動力中心（Georgetown University Center on Education and the Workforce）預測，勞動力短缺的問題「可能會在未來幾年內阻礙美國經濟的發展」。勞動市場數據公司Lightcast也表示這是「美國有史以來最嚴重的勞動力短缺」

他們指出，未來會有成千上萬的護士、醫生、教師、工程師、藥劑師、心理健康諮商師、建築工人以及飛機維修技師的工作出現短缺，這些工作都是AI無法勝任的。

Lightcast首席經濟學者赫特里克（Ron Hetrick）表示，所有這些維持社會運轉的人，恰恰是我們最缺乏的人才。

導致目前這種情況的原因之一是大學畢業生追求的職業與雇主難以招到的職位之間存在錯配。例如，選擇醫療保健專業的學生人數遠低於市場需求。赫特里克表示，「我們把太多年輕人送進商業和金融領域，但真正需要的卻是其他領域的畢業生。」

與此同時，人口結構的改變，包括出生率持續下降與創紀錄的退休潮也使得勞動力短缺的問題加劇。

喬治城大學研究中心預測，從2024年到2032年，將有超過1800萬名受過大學教育的人退出勞動市場，而新進入勞動市場的人數將不足1400萬。同時，該中心預測，擁有副學士和學士學位的人數正在下降，但需要這些學歷的工作數量卻將會增加。這將將造成460萬的勞動力缺口。lightcast預測的缺口甚至高達600萬。

美國商會也指出，高中畢業生升學率下降、移民大幅降低以及越來越多的美國人因缺乏托兒服務、提前退休、監禁和藥物成癮等問題而徹底退出勞動力市場都使得勞動力短缺問題加劇。