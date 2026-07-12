撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

2025年9月，從台灣桃園起飛的長途班機降落在美國洛杉磯國際機場，優娜娜第一次以準媽媽身分，踏上另一個國度。坐上輪椅，被推向入境審查區，沿途廣播聲與不同語言交談聲在耳邊交錯；那些過往在匆忙中被忽略的細節在那一天彷彿都被放大，變得清晰。

「海關問我來做什麼，我也就是誠實回答」。優娜娜向中央社記者表示，她相信只要沒有隱瞞、全力配合，就能像其他順利入境的媽媽們一樣，安然走完這段流程－直到她被推進了小房間。

在第二階段審查室，優娜娜配合做完筆錄。當門再次被打開，她以為等待終於結束，可以入境美國了；沒想到進來的地勤人員卻問她：「妳要搭哪一班飛機回台灣？」

在台北家中受訪時，優娜娜坦言那一刻很震驚，不明白為什麼遭到拒絕入境。

受困機場小房間36小時 台灣準媽媽的遣返 震撼

她說，在等待更明確的回應之際，隱約聽見門外有人替她向那名做出決定的華裔海關人員交涉，要求對方說明具體遣返的理由，雙方似乎還就「出生公民權」有所爭論。

一度，她心中燃起希望，以為事情或許還有轉圜餘地，然而最終仍被遣返回台灣。

「出生公民權」是指在美國出生的人即享有公民權。這項權利明文被寫入憲法第十四修正案第一條款中，並在1898年最高法院審理的「黃金德案件」中獲得確認。

美國總統川普（Donald Trump）第一任期即對「出生公民權」有諸多批評，第二任期一上任便簽署行政命令試圖限縮，遭到多起訴訟挑戰。2026年6月30日，最高法院裁定維護「出生公民權」的原則，否決川普限縮出生公民權的行政命令。

優娜娜是在2025年9月抵達美國，儘管當時「出生公民權」在司法爭議中依舊適用，但川普對移民政策的強硬立場，似乎已讓原本看似可循的規劃， 在入境審查上增添許多變數。

台灣媽媽優娜娜赴加拿大生子，希望給孩子多一個選擇。(中央社)

川普移民鐵腕 外國孕婦入境審查變嚴？

「大家有可能也是報喜不報憂」。在優娜娜所屬的美寶媽媽群組裡，她是第一個公開自己被遣返經驗的人。直到後來她考慮轉往加拿大生產、加入另一個媽媽群組，才發現類似經驗並不只發生在她身上，還有其他媽媽同樣到了洛杉磯之後遭到遣返。

多年來，到美國生寶寶、讓子女取得美國公民身分的現象一直存在，上網也很容易搜尋到相關資訊，許多台灣媽媽是透過「旅行授權電子系統」（ESTA）免簽赴美。

根據「皮尤研究中心」今年3月公布的調查，2023年，全美約有9%（32萬）新生兒的母親並非美國公民或綠卡持有人，當中約30萬名寶寶由無證移民所生，另外2萬名由臨時合法居留者（主要指外國學生、臨時工作簽證持有人及上述人員家屬）所生。

「皮尤研究中心」另外引述國家衛生統計中心（NCHS）的官方出生登記資料指出，2023年，短期入境的「生育旅遊者」（birth tourists）在美國的生產案例約有9000例。

9000例僅佔2023年全美新生兒總數360萬的0.25%，代表每1000個寶寶中只有2到3個。

海關隨白宮風向轉彎？國境線上的「速限」哲學

「他們之所以來到這裡，是因為美國提供的機會，也因為美國長久以來被視為希望與自由的燈塔」。加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）憲法學教授泰勒（Amanda Tyler）向中央社分析，現在美國國內存在很多分歧，移民議題是被捲入辯論的核心問題之一。

川普主張打擊「生育旅遊」，試圖透過限制「出生公民權」削弱外國孕婦赴美生子的誘因。川普政府自第一任期開始，便以簽證審查、移民執法等手段來推動相關管制。

「行政單位有一定的裁量權，裁量權有時比較寬，有時比較窄，要看當時是哪個總統執政，以及他的政策方向為何」。在舊金山執業的移民律師李君豪（Roman Lee）分析，移民法並無太大改變，但大方向往哪裡轉，第一線執法強度可能也會跟著調整。

李君豪補充，「至於為什麼有些人能進來（美國），有些人沒能進來，這就好比高速公路速限是65英里，但不是每個開85英里的人都會被抓」，沒進來的人應該也不少。

從「美寶」到「加寶」準美寶父母轉彎突圍

優娜娜在台北家中接受中央社專訪。環顧優娜娜家中的客廳，地上鋪著嬰兒遊戲墊，天空主題的吊飾在一旁靜靜旋轉，彩色布書與小玩偶散落各處。這是她與先生為寶寶築起的小小世界，充滿了愛的溫度。

台灣與美國相隔萬里，不少台灣家庭基於教育環境、就業發展、地緣政治不確定性等多重因素，踏上了赴美生子的旅程。網站和社群上不乏牽涉不同面向的交流與討論。

「當初的想法其實很單純，就只是想給孩子多一個選擇」。優娜娜懷孕初期，加入了一個超過2000人的美寶媽媽群組，她觀察，除了分享赴美過程，成員最常討論的便是孩子未來的教育規劃，「多一個國籍也許能讓孩子在未來教育的選擇上更有彈性」。

美國那扇門沒有為優娜娜打開，她後來轉往加拿大，生下了「加寶」。

優娜娜說：「我會比較嚮往小朋友是在一個壓力較小的環境裡頭長大，不需要從小就一直補習。」

她坦言，美國仍是多數媽媽心中的首選，除了台灣人對美國相對熟悉，也因為當地產業鏈完整、華人社群龐大，相關資源較容易取得。

優娜娜觀察，「近期在社群裡分享成功入境的案例變少了」，但不見得是失敗案例增加，也可能是生小孩的人變得更少。

一紙簽證、兩種運氣 3分鐘被國境寬貸的對照組

在台灣，與「美寶」相關的群組不只一個，每位媽媽也都有自己的故事。

對L小姐而言，赴美生產這件事，最初其實不在計畫之中。2024年，她以訪問學者的身分赴美，卻是直到計畫申請通過後，才發現自己懷孕。面對這個突如其來的變化，她一度感到不安。等到真正前往舊金山的那一刻，她已經懷孕28週，孕肚明顯。

不過，事情的發展卻比她預想中的順利。持J-1交流訪問簽證的她，只花了短短3分鐘便完成入境，並在美國順利生下寶寶。2025年，她已和先生帶著孩子一同返台。

在美國生活期間，L小姐透過與當地民眾的互動觀察到，美國人看待一個人是否屬於這個社會，似乎不全然取決於國籍，而是更關注一個人與這個環境融入的情形。

同時，她也能同理台灣媽媽「替孩子保留另一種可能」的心情。 赴美生子現象背後，不單只是個別家庭對美國國籍的追求，也反映出台灣家庭對下一代競爭環境的隱憂。

談到赴美生子未來可能的變化，憲法學教授泰勒強調，必須觀察三個層面：最高法院接下來如何處理相關案件、國會是否推動立法，以及白宮由誰主政、採取什麼政策。

在川普當家之下，移民律師李君豪推測，即便最高法院維持現行出生公民權制度，白宮在最高法院形同打了一場敗仗，但隨之而來的將是川普政府不排除對赴美生產的入境審查採取更嚴格管制。

泰勒分析：「美國正在進行一場全國性對話...是關於我們想成為一個什麼樣的國家」。

場景拉回在家中逗弄寶寶的優娜娜台北住家，當被問到孩子長大後，會如何向他解釋這個充滿變數的大時代，優娜娜釋懷地笑說，她也許會告訴孩子：「一開始，媽媽帶你去了美國；但你後來選擇去了加拿大。」